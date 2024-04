L'escrime change la vie des enfants défavorisés au Rwanda

Au cœur des collines de Kigali, la capitale rwandaise, se trouve un lieu peu ordinaire : le Centre Mémorial Gisimba. Ici, Patience Wamungu s'investit corps et âme dans l'enseignement de l'escrime à de jeunes élèves.

Vigilant, autoritaire et attentif, il guide méticuleusement ses séances d'entraînement au sein du Centre, répétant avec précision les termes techniques tels que "Allez" et "En-garde" - des expressions françaises essentielles dans le vocabulaire de l'escrime. Ces mots, prononcés par l'arbitre pour lancer un assaut, ou par les escrimeurs pour se mettre en position, résonnent avec intensité dans la salle.

Les élèves, majoritairement des orphelins, des réfugiés et des enfants défavorisés, répondent avec entrain à ses directives. Malgré leurs tenues modestes, parfois empruntées à d'autres clubs sportifs, ces jeunes prodiges s'entraînent avec détermination.

Le Centre Mémorial Gisimba, fondé il y a plus de 75 ans, s'est imposé comme un havre de paix pour les enfants victimes du génocide de 1994 contre les Tutsi. Aujourd'hui, il se consacre à la protection des droits de l'enfant au Rwanda, notamment à travers des programmes éducatifs après-scolaires.

Pour Patience, c'est l'histoire et la mission du Centre qui l'ont attiré à offrir bénévolement son expertise. "Je me suis dit, pourquoi ne pas partager mes connaissances avec les enfants de cette institution qui leur a tant donné", explique-t-il avec générosité.

Bien qu'il n'ait jamais participé à un tournoi professionnel, Patience a reçu une formation d'excellence en escrime au Sénégal. Ce pays d'Afrique de l'Ouest, réputé dans le monde du sport, abrite actuellement l'organe directeur du sport olympique de l'escrime.

Il se souvient avec émotion du jour où il a découvert ce sport en 2008. Initialement venu pour essayer le badminton, il a été rapidement captivé par l'escrime grâce à l'encouragement d'un des entraîneurs. Cette rencontre fortuite l'a conduit jusqu'à Dakar pour un entraînement intensif.

De retour au Rwanda, Patience a été officiel à la Fédération rwandaise d'escrime avant de se consacrer pleinement à l'enseignement de ce sport.

Parmi les quatre entraîneurs d'escrime au Rwanda, Patience se distingue par son engagement sans faille envers ses élèves.

En observant ces enfants s'entraîner, il est évident qu'ils embrassent ce sport avec passion et excitation. Attirés par ses mouvements élégants et sa technicité, ils rêvent pour certains de représenter leur pays sur la scène internationale, tandis que d'autres envisagent simplement de gagner leur vie grâce à cette discipline. Patience nourrit de grands espoirs pour l'avenir de l'escrime au Rwanda et pour celui de ses élèves.