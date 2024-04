Rwanda : 30 ans après le génocide, le défi constant de la réconciliation

Les houes des fouilleurs grattent le sol brun, à la recherche - et souvent à la découverte - de fragments d'ossements humains. Les femmes essuient ensuite les morceaux d'os avec leurs mains, sous le regard solennel des autres.

Les fouilles se poursuivent, une scène devenue trop familière dans une région verdoyante du sud rural du Rwanda, où la découverte, en octobre, de restes humains sur le site d'une maison en construction a déclenché une nouvelle recherche de charniers où seraient enterrées des victimes du génocide de 1994 contre les Tutsis du Rwanda.

Au cours des mois qui ont suivi, les autorités rwandaises affirment que les restes d'au moins 1 000 personnes ont été découverts dans cette communauté agricole du district de Huye, un nombre étonnamment élevé après trois décennies d'efforts de la part du gouvernement pour offrir aux victimes du génocide des sépultures dignes.

Alors que le Rwanda s'apprête à commémorer le 30e anniversaire du génocide la semaine prochaine, les découvertes incessantes de fosses communes sont un rappel brutal non seulement de la détermination du pays à se réconcilier avec son sinistre passé, mais aussi des défis qu'il doit relever pour parvenir à une paix durable.

S'adressant à l'Associated Press, le chef d'un important groupe de survivants du génocide et plusieurs autres Rwandais ont déclaré que ces découvertes soulignent qu'il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à une véritable réconciliation.

Peines de prison

Le Rwanda a érigé en infraction pénale le fait de ne pas divulguer des informations sur un charnier inconnu jusqu'alors. Depuis des années, les auteurs du génocide de 1994, y compris ceux qui ont purgé des peines de prison avant d'être libérés, sont invités à s'exprimer et à dire ce qu'ils savent.

Pourtant, les fosses communes sont encore le plus souvent découvertes par accident, ce qui entraîne de nouvelles arrestations et traumatise à nouveau les survivants.

La découverte d'octobre a conduit à l'arrestation de Jean Baptiste Hishamunda, 87 ans, et de quatre de ses proches. Après la découverte des restes de six personnes sous sa maison, les pelleteuses ont commencé à fouiller l'ensemble de sa propriété, trouvant des dizaines, puis des centaines d'autres dépouilles au fur et à mesure que leurs recherches s'étendaient à d'autres sites à Huye.

On estime à 800 000 le nombre de Tutsis tués par les extrémistes hutus lors de massacres qui ont duré plus de 100 jours en 1994. Certains Hutus modérés qui tentaient de protéger les membres de la minorité tutsie ont également été pris pour cible.

Le génocide a été déclenché le 6 avril lorsqu'un avion transportant le président Juvénal Habyarimana, membre de la majorité hutue, a été abattu dans la capitale Kigali. Les Tutsi ont été accusés d'avoir abattu l'avion et tué le président. Furieux, des bandes d'extrémistes hutus ont commencé à tuer des Tutsis, soutenus par l'armée et la police.

Divisions ethniques

Le gouvernement du président Paul Kagame, dont le groupe rebelle a mis fin au génocide et dont le parti dirige le pays d'Afrique de l'Est depuis 1994, a tenté de surmonter les divisions ethniques.

Le gouvernement a imposé un code pénal sévère pour punir le génocide et proscrire l'idéologie qui le sous-tend, et Kagame a encouragé une culture de l'obéissance parmi les 14 millions d'habitants du pays. Les cartes d'identité rwandaises n'identifient plus les personnes en fonction de leur appartenance ethnique et les leçons sur le génocide font partie du programme scolaire.

Des centaines de projets communautaires, soutenus par le gouvernement ou des groupes civiques, visent à unir les Rwandais et, chaque année, en avril, la nation se donne la main pour commémorer le sombre anniversaire du génocide.

Aujourd'hui, les crimes graves alimentés par la haine ethnique sont rares dans ce petit pays où Hutu, Tutsi et Twa vivent côte à côte, mais des signes persistent de ce que les autorités considèrent comme une idéologie génocidaire, en citant comme exemple la dissimulation d'informations sur des charniers non découverts.

Selon Naphtal Ahishakiye, secrétaire exécutif d'Ibuka, un groupe de survivants du génocide basé à Kigali, des villageois demandent aux enquêteurs des fosses communes s'ils sont à la recherche de minerais précieux ou jettent des carcasses de chiens sur les sites commémoratifs.

Cela revient à dire : "Ce que nous avons perdu pendant le génocide, ce sont des chiens"", a déclaré Naphtal Ahishakiye. Certains résistent encore à l'idée de raconter ce dont ils ont été témoins, a-t-il ajouté. "Nous devons encore nous améliorer, enseigner, approcher les gens, jusqu'à ce qu'ils deviennent capables de nous dire ce qui s'est passé."

Charniers

Au fur et à mesure que des charniers sont découverts, les survivants tutsis "commencent à douter" des bonnes intentions de leurs voisins hutus. Leurs demandes d'informations sur les membres de leur famille disparus dans les massacres restent sans réponse.

Dans le village de Ngoma, où des cabanes couvertes de tôles ondulées parsèment des terres agricoles luxuriantes, les fouilleurs découvrent des chaussures en décomposition et des morceaux de vêtements déchirés parmi les crânes et les os. Les survivants sont à nouveau traumatisés.

"J'ai essayé de toutes mes forces d'oublier", dit Beata Mujawayezu, sa voix s'embrouillant lorsqu'elle se souvient du meurtre de sa sœur de 12 ans à un barrage routier, le 25 avril 1994. La jeune fille avait plaidé pour sa vie auprès des miliciens, se mettant à genoux devant un chef de bande qu'elle appelait "mon père". Elle a été découpée à la machette.

"C'était une fille adorable", déclare Mujawayezu au sujet de sa sœur, alors qu'elle observait les travaux de creusement sur le site d'une fosse commune, un après-midi récent, dans son quartier à majorité tutsie. "Un jour, espérons-le, nous saurons où elle a été enterrée."

Augustine Nsengiyumva, un autre survivant de Ngoma, soutient que les nouvelles découvertes de fosses communes l'ont déçu par rapport à ses voisins hutus, en qui il avait appris à avoir confiance.

"Imaginez que vous dormiez sur des victimes du génocide", a-t-il déclaré, faisant référence aux cas où des restes humains ont été découverts sous les maisons des habitants. "Ce sont des choses que je ne comprends vraiment pas."

Harmonie ethnique

Les jeunes sont moins troublés par le passé. Certains Rwandais y voient une chance de réconciliation dans un pays où un citoyen sur deux a moins de 30 ans.

Dans la zone semi-rurale de Gahanga, juste à l'extérieur de Kigali, l'agriculteur Patrick Hakizimana dit voir dans ses enfants une lueur d'espoir qu'un jour le Rwanda connaîtra l'harmonie ethnique.

Hutu et caporal de l'armée pendant le génocide, Hakizimana a été emprisonné de 1996 à 2007 pour son rôle présumé dans les tueries. Il affirme avoir retenu la leçon et s'efforce désormais de gagner le respect des autres habitants de son quartier.

"Il y a des gens qui ont encore de la haine contre les Tutsi", a-t-il déclaré. "Le génocide a été préparé de longue date. Il faudra beaucoup de temps pour que les gens laissent cette haine derrière eux."