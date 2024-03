Tensions Rwanda-RDC : Kagame va rencontrer Tshisekedi

Le président rwandais Paul Kagame a accepté de rencontrer son homologue de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi au sujet de la crise dans l'est de la République Démocratique du Congo.

Cet accord intervient à l’issue d’une réunion organisée à Luanda en Angola entre M. Kagame et le président angolais João Lourenço, médiateur de l'Union africaine (UA) dans la crise en RDC.

Le ministre angolais des affaires étrangères, Tete Antonio a déclaré que le Rwanda et la RD Congo avaient tous deux accepté de tenir la réunion, les délégations ministérielles des deux parties travaillant à l'élaboration du plan.

Le voyage du président Kagame en Angola fait suite à une visite similaire de M. Tshisekedi à Luanda le mois dernier, au cours de laquelle il avait été annoncé que le dirigeant de la RD Congo avait accepté de rencontrer son homologue rwandais.

Seule condition du côté congolais, le président Tshisekedi a exigé le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais avant de rencontrer le président Kagame.

Les combats entre les rebelles du M23 et les forces congolaises se sont intensifiés dans l'est de la République démocratique du Congo, provoquant le déplacement de plus de 100 000 personnes au cours des dernières semaines, selon l'ONU.

La République démocratique du Congo a accusé le Rwanda de soutenir les rebelles du M23, ce que Kigali dément.