Journée des droits des Femmes : le calvaire quotidien des Palestiniennes

**A l’occasion de la journée internationale de la femme, le quotidien des femmes palestiniennes est mis en lumière.**A Deir Al Balah au centre de la bande de Gaza, certaines d’entre elles décrivent les épreuves qu’elles subissent à cause de la guerre.

Le conflit les a privées de leurs droits, nombre d'entre elles sont devenues veuves ou ont perdu leurs enfants lorsqu’elles ont été déplacées.

"La vie d'une femme palestinienne tourne autour de trois choses. La femme d'un martyr ou la mère d'un martyr ou la femme d'un homme disparu dont elle ne sait rien. Elle est dans le sud et son mari est dans le nord, qu'elle ne peut pas contacter ni obtenir d'informations à son sujet. Telles sont les conditions de vie des femmes dans la bande de Gaza à l'heure actuelle", a déclaréNadia Habib, 36 ans, déplacée du nord de la bande de Gaza.

Appelant à un cessez-le-feu à Gaza, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a déclaré que les femmes accouchent sans assistance médicale de base et qu'elles manquent de produits d'hygiène menstruelle et d'intimité dans des conditions de vie exceptionnellement insalubres.

"Les droits les plus simples ne sont pas disponibles aujourd'hui. Dans tous les autres pays, les femmes jouissent de la liberté et tous leurs besoins sont satisfaits, mais ce n'est pas le cas dans la bande de Gaza. En tant que femmes, nous vivons et jouons aujourd'hui le rôle de la mère et du père, car la plupart des pères sont des martyrs, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de martyrs parmi les femmes, car il y a des mères et des pères qui sont des martyrs. Les femmes jouent donc aujourd'hui le rôle du père et de la mère." , a expliquéNajlaa Al-Taban, infirmière.

L'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens affirme que 9 000 femmes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, il y a cinq mois.

L'UNRWA a déclaré sur X, qu'en cette Journée internationale de la femme, "les femmes de Gaza continuent d'endurer les conséquences de cette guerre brutale".