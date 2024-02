Football : le joueur international brésilien Roberto Carlos en visite au Burkina Faso

Roberto Carlos, l'ancienne star du Real Madrid se rend trois jours au Burkina Faso pour établir des liens avec le monde du football local.

Le footballeur international brésilien Roberto Carlos a participé à un match ce jeudi 15 février à Ouagadougou. Il jouait aux côtés de Miguel Palacios, Paul Philips et d'autres anciens joueurs.

Boukar Savadogo, ministre des Sports, a accueilli l'ancienne star du Real Madrid dans la capitale du Burkina Faso avant une visite de trois jours axée sur le développement du football dans le pays.

Pour le directeur général des sports, Alexandre Yougbaré, cette visite est une occasion d’offrir aux jeunes burkinabè un autre carnet d’adresses de qualité à l’extérieur.

"Ca nous fait vraiment plaisir de voir notre légendaire Roberto Carlos en face à face. C'est quelque chose dont on rêvait, mais on ne pensait pas cela possible. Mais on a réalisé notre rêve aujourd'hui, on l'a vu face à face", se réjouit un jeune burkinabè.

L’ambassadeur de la FIFA visitera des clubs et des centres de formation et participera et d’autres événements au cours de son voyage au Burkina Faso afin d'enrichir le football dans tout le pays.