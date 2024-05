Nigéria : Meghan Markle parle de l'importance du mentorat pour les femmes

La duchesse de Sussex Meghan Markle a découvert grâce à un test généalogique qu’elle était en partie nigériane.

En visite dans le pays pour la première fois à l’occasion du sommet sur les femmes dirigeantes organisée par l’économiste nigériane et directrice de l’Organisation mondiale du commerce Ngozi Okonjo-Iweala, la princesse s’est exprimée sur la révélation de son héritage :"Quand j'ai fait ma généalogie et que j'ai découvert mon héritage, la première chose que j'ai faite a été d'appeler ma mère parce que je voulais savoir si elle en était consciente et je pense qu'être afro-américain, c'est en partie ne pas savoir grand-chose de sa lignée, de son passé, d'où l'on vient spécifiquement et c'était excitant pour nous deux d'en découvrir plus et de comprendre ce que cela signifie vraiment. Jamais, dans un million d'années, je ne comprendrai autant que maintenant, en étant ici, et ce qui m'a été répété à maintes reprises ces derniers jours par des hommes et des femmes, c'est "Oh ! Nous n'avons pas été surpris lorsque vous avez découvert que vous étiez nigériane, oh non, non, non" et je dis cela surtout comme un compliment pour vous toutes parce que ce que vous définissez comme une femme nigériane c'est une personne brave, résiliente, courageuse, puissante, belle." a-t-elle déclaré.

La duchesse de Sussex avait annoncé dans son podcast en octobre 2022 qu'elle était "nigériane à 43 %". Lors de l'événement, Meghan Markle s'est jointe à des femmes leaders pour discuter de l'importance du mentorat pour les jeunes femmes et des défis professionnels auxquels sont confrontées les femmes au Nigeria.

"Je constate souvent que, quels que soient les voyages que j'ai effectués, que ce soit au Nigéria ou dans un autre pays du monde, lorsque les femmes atteignent le sommet de la réussite, elles s'en vont. Mais il faut revenir au pays, il faut au moins être un visage familier pour que la génération suivante se dise : "Oh, elle me ressemble, et je peux faire la même chose". Je pense qu'il s'agit là d'un élément essentiel : le succès ne se définit pas par le fait d'être sorti, d'être allé ailleurs, mais par le fait de toujours vouloir revenir à la maison, car c'est ainsi que l'on peut contribuer à changer toute sorte de modèle générationnel qui pourrait être étouffant..." a expliqué Meghan Markle, duchesse de Sussex.

Ce voyage au Nigéria accompagné de son mari le prince Harry, a été organisé dans le but de promouvoir la santé mentale des soldats et des jeunes filles.