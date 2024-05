Ligne Addis-Abeba-Djibouti : fin des services d'exploitation chinois

Le chemin de fer Ethiopie-Djibouti, construit par la Chine, a célébré vendredi ses réalisations.

Après six ans d'exploitation commerciale, l'équipe chinoise a officiellement mis fin à ses services d'exploitation et de maintenance de la ligne de chemin de fer, lors d'une cérémonie organisée à Addis Abeba.

La Chine poursuivra sa coopération avec l'Éthiopie et Djibouti sur le projet ferroviaire afin d'améliorer la qualité de ses services et sa durabilité.

"Au cours des dix dernières années, l'initiative "la Ceinture et la Route" a été l'une des principales forces favorisant le développement vigoureux de la construction d'infrastructures et de l'industrie manufacturière en Éthiopie, et a également créé un grand nombre d'opportunités d'emploi pour les jeunes Éthiopiens. À cet égard, le chemin de fer Addis-Abeba-Djibouti construit par la Chine est devenu un projet à grande échelle emblématique de l'initiative "la Ceinture et la Route.", a expliquéTagesse Chafo, orateur, Parlement éthiopien.

La ligne ferroviaire Addis-Abeba-Djibouti est désormais capable de fournir des services diversifiés de transport de passagers et de marchandises, avec une augmentation annuelle de 39 % des recettes de transport. Au total, 2 840 membres du personnel éthiopien et djiboutien ont été formés et certifiés pour le chemin de fer.

"Depuis que le chemin de fer Addis-Abeba-Djibouti a commencé à fonctionner, le volume de transport dans les ports de Djibouti a augmenté d'environ 20 pour cent.", a déclaréHassan Houmed, ministre des Infrastructures et des Transports, Djibouti.

Le premier chemin de fer électrifié de l'Afrique de l'Est réduit le temps de transport des marchandises de plus de trois jours à moins de 20 heures, et réduit le coût d'au moins un tiers, aidant ainsi l'Éthiopie à accéder aux ports de commerce maritime.Les représentants des gouvernements éthiopien et djiboutien ont salué le rôle du chemin de fer dans la promotion de la prospérité économique régionale.