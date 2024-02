Les Kenyans bouleversés par la mort de Kelvin Kiptum

Le Kenya est deuil depuis la disparition du recordman du monde de marathon Kelvin Kiptum. Âgé de 24 ans, l’athlète a perdu la vie le 11 février dans un accident de la route avec son entraineur. Sa mort a laissé tout un pays sous le choc.

Dimanche 11 février, aux alentours de 23 heures, un accident de voiture tragique se produit près de la ville de Kapsabet, dans l'ouest du Kenya, au cœur d'une région de haute altitude réputée pour être une base d'entraînement pour les meilleurs coureurs du Kenya.

L'accident entraine la mort du célèbre recordman kenyan Kelvin Kiptum et son entraineur rwandais Hakizimana. Depuis la disparition de l'athlète, les kenyans éprouvent une profonde tristesse.

"Il aurait été le meilleur coureur du monde et il est mort principalement à cause de la corruption. Le véhicule a quitté la route. Les routes auraient dû être plus sécurisées, il aurait dû y avoir des glissières de sécurité. L'accident n'aurait pas été aussi grave", explique Brian Mwangi, un habitant de Nairobi.

"Pour tout le Kenya, c'est une grande perte, nous avons perdu un champion. Et en gardant à l'esprit que nous avons un marathon cette année, nous avons perdu une médaille d'or. C'est une médaille d'or qui vient de s'envoler", confie Mercy Nekesa, une autre habitante de la capitale.

"Nous avons perdu un homme avec un grand potentiel, un homme avec un grand avenir et un homme qui nous aurait emmenés vers de plus grands sommets pour les 20 prochaines années, mais maintenant nous ne l'avons plus. Ce que je peux dire, c'est que Dieu va élever d'autres champions comme Kiptum et Kipchoge", déclare Damski Kisanya.

Des athlètes et les membres de la famille du défunt, dont le père de Kiptum, se sont rassemblés à la morgue de l'hôpital où les corps de l'athlète et de son entraîneur ont été transportés.

Le recordman était l'un des plus grands espoirs du marathon. Il avait battu le record du monde lors de sa troisième participation en octobre 2023 à Chicago. Ce record a été ratifié la semaine dernière par la fédération internationale d'athlétisme "World Athletics".