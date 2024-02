Soudan : Guterres appelle "à tout faire" pour stopper la guerre

Le chef de l'ONU a exhorté jeudi la communauté internationale à se mobiliser et à faire tout son possible pour mettre fin à la guerre au Soudan, déclarant que "ce qui se passe est horrible".

Le Secrétaire général António Guterres a déclaré qu'il n'y avait pas de solution militaire au conflit entre les forces soutenant les généraux rivaux qui a commencé à la mi-avril 2023, et il a souligné que la poursuite des combats "n'apportera aucune solution et nous devons donc y mettre fin dès que possible".

M. Guterres a déclaré qu'il était temps que les rivaux - le général Abdel Fattah Burhane, militaire soudanais, et le général Mohamed Hamdan Daglo, commandant des forces paramilitaires de soutien rapide - commencent à parler de la fin du conflit, qui a fait au moins 12 000 morts et poussé plus de 7 millions de personnes à fuir leurs foyers.

L'ONU travaille avec le groupe régional de l'IGAD, l'Union africaine et la Ligue arabe, et M. Guterres a exprimé l'espoir de les rencontrer lors du prochain sommet de l'UA les 17 et 18 février à Addis-Abeba, en Éthiopie, "pour voir comment nous pouvons converger nos efforts pour amener ces deux généraux à la table des négociations", obtenir un cessez-le-feu et créer les conditions pour acheminer l'aide humanitaire au Soudan pour les personnes dans une "situation désespérée".

Martin Griffiths, chef des opérations humanitaires de l'ONU, a déclaré lors d'une conférence de presse à Genève mercredi que les généraux rivaux lui avaient assuré très récemment qu'ils participeraient à une réunion en Suisse pour discuter des questions humanitaires et des civils soudanais assiégés. "J'attends toujours de voir quand cela se produira".

Le Soudan a plongé dans le chaos en avril dernier avec des combats de rue entre les forces rivales des généraux dans la capitale, Khartoum, qui se sont étendus à d'autres régions. L'ouest du Darfour, qui a été ravagé par des effusions de sang et des atrocités en 2003, a été l'épicentre du conflit actuel, une arène de violence ethnique où des troupes paramilitaires et des milices arabes alliées ont attaqué des groupes ethniques africains.

En 2005, le Conseil de sécurité a déféré la situation au Darfour à la Cour pénale internationale, qui est chargée, en vertu du statut de Rome qui l'a instituée, d'enquêter sur les pires atrocités commises dans le monde - crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide - et sur le crime d'agression, et d'en poursuivre les auteurs.

Le procureur de la CPI, Karim Khan, a déclaré au Conseil, fin janvier, qu'il était "tout à fait stupéfiant", en visitant différents camps de réfugiés au Tchad, pays limitrophe du Darfour, que des personnes ayant vécu le conflit du Darfour à partir de 2003 lui aient dit spontanément que ce qui se passait aujourd'hui "était le pire qui soit".

"Sur la base du travail de mon bureau, j'estime qu'il y a des raisons de croire que des crimes relevant du Statut de Rome sont actuellement commis au Darfour par les forces armées soudanaises, les forces de soutien rapide et les groupes affiliés", a déclaré M. Khan.

Le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, a appelé à soutenir la CPI, déclarant que son rôle dans la poursuite des personnes impliquées dans les "atrocités" au Darfour "est absolument essentiel".

Le responsable de l'aide humanitaire, M. Griffith, et le responsable des réfugiés de l'ONU, M. Filippo Grandi, ont demandé 4,1 milliards de dollars d'aide internationale pour les civils en détresse au Soudan, alors que des signes indiquent que certains pourraient mourir de faim après près d'un an de guerre.

Les agences ont déclaré que la moitié de la population du Soudan, soit environ 25 millions de personnes, a besoin d'aide et de protection, et que les fonds demandés serviraient à aider des millions de civils au Soudan et d'autres qui ont fui à l'étranger.