Guerre Israël-Hamas : l'Iran s'inquiète d'un embrasement au Moyen-Orient

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a déclaré dimanche que "la guerre n'est pas une solution" susceptible d'aggraver davantage la situation sécuritaire de la région au milieu de la guerre entre Israël et le Hamas.

S'exprimant lors d'une conférence sur les relations étrangères à Téhéran, Amirabdollahian a déclaré : "Depuis le début de la crise, nous avons clairement déclaré que la guerre n'était pas la solution et qu'elle pourrait détériorer la sécurité de la région".

Peu après l'attaque meurtrière du Hamas en octobre et la réponse d'Israël, l'Iran a appelé l'Occident à forcer Israël à arrêter sa campagne militaire à Gaza, menaçant d'étendre la guerre à d'autres parties de la région.

Ces commentaires interviennent alors que les Houthis soutenus par l’Iran au Yémen continuent de cibler le transport maritime international dans la mer Rouge.

Les rebelles au Yémen, cherchant à arrêter l’offensive israélienne contre le Hamas à Gaza, attaquent les cargos qui sillonnent les eaux reliant l’Asie à l’Europe et aux États-Unis, forçant le trafic à s’éloigner du canal de Suez et à contourner la pointe de l’Afrique.

Ces perturbations entraînent des retards et font grimper les coûts – à un moment où le monde n’a pas encore vaincu une résurgence de l’inflation.

Amirabdollahian a également critiqué l'Occident pour son « soutien aveugle » à Israël, qualifiant l'État juif de régime d'apartheid illégitime.

Il a déclaré que le soutien occidental « a annulé toutes les réalisations des êtres humains dans le domaine du multilatéralisme et du droit international ».

La guerre entre Israël et le Hamas a tué plus de 26 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales, détruit de vastes étendues de Gaza et déplacé près de 85 % de la population du territoire.

L'attaque du Hamas dans le sud d'Israël a tué environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et environ 250 otages ont été pris.

