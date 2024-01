RDC : un camion chute dans un ravin, au moins 18 morts

Un camion roulant à grande vitesse a perdu le contrôle et a plongé dans un ravin dans le sud-ouest du Congo, tuant 18 passagers à bord et en blessant plus d'une douzaine d'autres, selon la police.

Le camion était "rempli de marchandises et transportait de nombreux passagers" sur une route principale dans le territoire isolé de Kasangulu dans le district de Kongo Central dimanche lorsqu'il est tombé dans le ravin, selon le commandant de la police de Kasangulu, Benjamin Banza.

"Les corps récupérés dans le ravin ont été transportés à la morgue de l'hôpital général de Kasangulu, tandis que les blessés, dont six graves et 15 légers, sont soignés à l'hôpital", a déclaré M. Banza dimanche en fin de journée.

Le camion a été gravement endommagé et n'a pas encore été récupéré, a indiqué M. Banza, ajoutant que l'excès de vitesse est soupçonné d'être à l'origine de l'accident. L'excès de vitesse est une cause fréquente d'accidents sur les routes principales de la République démocratique du Congo, où le code de la route n'est souvent pas respecté.

L'accident de dimanche a soulevé de nouvelles inquiétudes concernant la sécurité routière dans la région du Kongo Central, qui enregistre régulièrement de telles tragédies. Les autorités locales ont promis d'éduquer les conducteurs et de faire respecter le code de la route.