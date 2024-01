En Australie, la plus grande araignée mâle la plus venimeuse au monde

Le plus grand spécimen mâle de l'araignée la plus venimeuse du monde, dont les crocs pourraient transpercer un ongle humain, a trouvé un nouveau foyer au Parc australien des reptiles, où il contribuera à sauver des vies après qu'un membre du public l'a découvert par hasard.

L'araignée mortelle de Sydney, surnommée "Hercules", a été trouvée sur la côte centrale, à environ 80 km au nord de Sydney, et a d'abord été remise à un hôpital local, a indiqué le parc australien des reptiles dans un communiqué jeudi.

Les experts en araignées du parc voisin l'ont récupérée et ont rapidement réalisé qu'il s'agissait du plus grand spécimen mâle jamais reçu du public en Australie.

L'araignée mesurait 7,9 centimètres d'une patte à l'autre, dépassant le précédent record du parc datant de 2018, la toile d'entonnoir mâle nommée "Colossus".

Les araignées de toile d'entonnoir de Sydney mesurent généralement entre un et cinq centimètres de long, les femelles étant généralement plus grandes que leurs homologues mâles, mais pas aussi mortelles. On les trouve principalement dans les zones forestières et les jardins de banlieue de Sydney, la ville la plus peuplée d'Australie, à la ville côtière de Newcastle au nord et aux Blue Mountains à l'ouest.

"Hercules" contribuera au programme antivenimeux du parc de reptiles. Les araignées capturées en toute sécurité et remises par le public sont soumises à une "traite" pour en extraire le venin, essentiel à la production d'un antivenin salvateur.

"Nous avons l'habitude de recevoir des araignées à toile d'entonnoir assez grosses, mais recevoir une araignée à toile d'entonnoir mâle de cette taille, c'est comme toucher le jackpot", a déclaré Emma Teni, gardienne d'araignées au parc australien des reptiles. "Les femelles sont venimeuses, mais les mâles se sont révélés plus mortels."

"Avec un mâle de cette taille dans notre collection, sa production de venin pourrait être énorme, ce qui s'avérerait extrêmement précieux pour le programme de antivenin du parc".

Depuis la création du programme en 1981, aucun décès n'a été enregistré en Australie à la suite d'une morsure d'araignée à toile d'entonnoir.

Le temps pluvieux et humide qui a prévalu récemment sur la côte est de l'Australie a créé les conditions idéales pour la prolifération des araignées à toile d'entonnoir.