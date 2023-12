Les Nigérians réclament des mesures contre les produits contrefaits

Les Nigérians continuent de déplorer la présence excessive de faux produits dans le pays.

Ils ont demandé à l'Agence nationale pour l'administration des aliments et des médicaments (NAFDAC) de mettre un terme à la présence de nombreux produits contrefaits sur le marché.

L'agence a récemment détruit des contrefaçons de boissons, d'aliments emballés, de médicaments et d'articles de toilette d'une valeur d'environ 750 000 dollars.

"Les gens se plaignent des produits contrefaits et je n'étais pas content quand j'ai entendu le rapport parce que je savais que cela affecterait les affaires en général, mais tout de même, les gens achètent" explique Ikechukwu Joseph, propriétaire d'une entreprise.

Pour cette consommatrice ," la situation dans le pays actuellement amplifie la contrefcaon .Si vous allez dans un magasin, le prix sera trop élevé et vous chercherez un endroit où acheter un produit moins cher, sans même penser à savoir s'il s'agit d'une contrefaçon ou un produit original. "

La tendance à la contrefaçon se serait emparée du marché soutiennent des spécialistes. On note une hausse de faux produits de consommation imitant des marques populaires . Selon l'expert en santé Cyprien Ngong, "L'incidence des maladies non transmissibles est plus élevée, ce qui amène les gens à l'hôpital est le résultat de ce qu'ils consomment quotidiennement, quelque chose d'aussi simple qu'une bouteille d'eau déjà contaminée qui amènera quelqu'un à l'hôpital.

De nombreux Nigérians demandent qu'une enquête approfondie soit menée sur ces produits de contrefaçon par les agences compétentes.