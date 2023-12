Ouganda : au moins 10 morts dans une attaque des ADF à Kamwenge

Au moins 10 personnes ont été tuées par des militants liés au groupe État islamique lors d'une attaque dans le district de Kamwenge, dans l'ouest de l'Ouganda, a déclaré mardi l'armée du pays d'Afrique de l'Est.

Les militants des Forces démocratiques alliées ont attaqué le village tôt mardi matin, a déclaré le porte-parole des Forces de défense du peuple ougandais, le général de brigade Felix Kulayigye, sans fournir d'autres détails.

Il s'agit de la dernière d'une série d'attaques imputées cette année aux ADF, un groupe créé au début des années 1990 par des musulmans ougandais qui s'estimaient mis à l'écart par la politique du président ougandais Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986.

Les militants de l'ADF qui ont attaqué le district de Kamwenge avaient traversé la RDC voisine le mois dernier et étaient traqués par l'armée, a déclaré le brigadier Kulaigye. "Ces attaquants de l'ADF sont des restes du groupe qui cherche de la nourriture", a-t-il déclaré.

Malgré les frappes aériennes et les opérations de sécurité menées conjointement par les armées ougandaise et congolaise, les militants continuent de lancer des attaques meurtrières contre la population locale et les forces de sécurité à la frontière des deux pays, comme l'attaque en juin d'un dortoir d'école dans le district de Kasese, en Ouganda, qui a fait plus de 40 morts.

En octobre, le groupe a tué deux touristes et leur chauffeur local dans un parc national du district de Kasese, près de la frontière avec le Congo.