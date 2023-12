Elections en RDC : les localités de Rutshuru et Masisi privées de vote

Dans une semaine, au moins 44 millions d’électeurs seront appelés aux urnes à la faveur des élections locales, législatives et présidentielles en République démocratique du Congo.

Mais mardi, la commission électorale nationale indépendante a lors d’un point de presse a fait savoir que le vote n’aura pas lieu dans les localités de Rutshuru et Masisi, dans le Nord-Kivu, théâtre d’affrontements entre l’armée et les rebelles du M23. Les violences qui ont obligé plus de 500 000 personnes a quitté leurs habitations selon la coordination humanitaire des Nations unies.

"A Rutshuru, nous avons enrôlé plus ou moins 10% des électeurs prévus, n'est-ce pas, et nous n'avons pas de candidats, donc les conditions ne sont pas réunies pour ouvrir les bure aux de vote. A Masisi, je pense que c'est autour de 1%, donc il n'y a pas de raison d'ouvrir des bureaux de vote", a déclaré Kambale Ngayiremawa, chargé des questions juridiques et du contentieux à la Commission Électorale Nationale Indépendante au Nord-Kivu.

Pour le reste, la commission électorale est confiante, le vote aura lieu dans le Nord-Kivu. Mais pas pour les déplacés de guerre sans nul doute. C'est "plus d'un million de citoyens" qui seront privés de vote selon l’International Crisis Group.

"Le matériel [électoral] ira sur les sites de vote. Donc personne ne peut vous dire ce qui manque, non non non. C'est-à-dire qu'on avance progressivement. Sinon tout est là, rassurez-vous, le 20 (décembre) nous allons, nous allons voter.", a rassuré Kambale Ngayiremawa.

En août, la commission électorale nationale indépendante avait annoncé que 16 sièges à l'Assemblée nationale avaient été "réservés" pour trois territoires en proie à l'insécurité, Rutshuru et Masisi, ainsi que Kwamouth, dans l'ouest du pays.