Présidentielle en Égypte : les défis économiques au cœur de la campagne

En Égypte, les électeurs votent mardi pour le dernier jour de l'élection. Lors de ce scrutin débuté dimanche, Ils doivent choisir parmi 4 candidats dont le sortant Abdel Fattah al-Sissi, au pouvoir depuis 2013.

Ce scrutin se déroule dans un pays où l'inflation est à près de 40%, où la monnaie a perdu 50% de sa valeur et où la dette a été multipliée par trois.

"Il est extrêmement difficile de faire face à l'inflation. Bien que je comprenne qu'il s'agisse d'un problème mondial, il doit y avoir une solution. Que Dieu le guide [le président entrant, ndlr] pour qu'il trouve les moyens d'atténuer cette flambée des prix. La sécurité est également une préoccupation, en particulier la crainte d'éventuelles manifestations. De plus, il faut protéger nos frontières et prévenir la guerre. Heureusement, nous ne sommes pas en état de guerre, mais nous sommes dans une situation très délicate en ce moment.’’, raconte Sonia Shafik, résidente du Caire, électrice

La crise entre Israël et le Hamas à Gaza pousse des Égyptiens à opter pour la continuité. Mais pour beaucoup, l’important c’est un homme à même de redonner au pays sa grandeur.

"Nous ne sommes pas une petite nation , nous sommes un grand pays ; qui occupe une position importante au Moyen-Orient et sur la scène internationale. Par conséquent, il devrait être en bien meilleur état , avec des conditions économiques et financières améliorées et des niveaux de vie plus élevés. Nous devons faire progresser la nation, c'est pourquoi il est essentiel d'avoir un président fort pour nous guider dans cette crise. Nous sommes actuellement confrontés à une situation très grave.’’, explique Nadia Shaheen, résidente du Caire.

Au-delà des défis économiques, la réélection d’Abdel Fattah al-Sissi est acquise. Sauf coup de théâtre inédit.