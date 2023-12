Tanzanie : le bilan des inondations s'alourdit à au moins 68 morts

En Tanzanie, le bilan des inondations et glissements de terrain s’est alourdi à 68 morts lundi. Un précédent bilan faisait état de 63 morts.

Des victimes des fortes pluies du week-end dans la ville de Katesh, sur le flanc de colline, à 300 kilomètres au nord de la capitale, Dodoma.

Lors des obsèques officielles, le premier ministre tanzanien n’excluait pas la possibilité de retrouver de nouveaux corps sans vie. Alors que la catastrophe avait fait 116 blessés.

Les opérations de secours se poursuivent. Des personnes seraient sans nul doute ensevelies dans la boue.

Au moins 100 maisons ont été englouties par la boue et un village de 28 familles rasé.

Les pays d’Afrique de l’Est sont en proie aux inondations provoquées par le phénomène climatique El Nino qui ont déplacé plus d'un million de personnes en Somalie et fait plus de 300 morts dans la région. .

C’est dans ce contexte que se tient à Dubaï, au Émirats Arabes Unis, la COP28 avec des échanges sur les dommages et pertes provoqués par le changement climatique.