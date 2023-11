Éthiopie : au moins 23 morts du choléra, selon Save the Children

Au moins 23 personnes sont décédées du choléra en deux semaines dans l'est de l'Éthiopie touché par d'importantes inondations, a déploré jeudi l'ONG Save the Children, qui craint que l'épidémie ne devienne "incontrôlable" dans la région.

Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'absorption d'aliments ou d'eau contaminés par une bactérie, le bacille vibrio cholerae ou vibrion cholérique.

Les trois-quarts des personnes infectées n'expriment aucun symptôme. Mais la maladie peut être redoutable pour 10 à 20% des cas, avec des diarrhées sévères et vomissements qui provoquent une déshydratation accélérée.

Dans la région touchée par des pluies diluviennes de Somali, dans l'est de l'Éthiopie, 772 cas de choléra "ont été confirmés et 23 décès dus à cette maladie mortelle enregistrés en seulement deux semaines", a affirmé Save the Children dans un communiqué, soulignant que plus de 80% des cas concernent des enfants de moins de 5 ans.

Alors qu'aucun cas n'avait été répertorié depuis la mi-septembre, "une combinaison mortelle de systèmes d’approvisionnement en eau inondés, de manque de services d’assainissement de base et d’usines de traitement d’eau endommagées a entraîné une augmentation de cette maladie", a poursuivi l'ONG.

L'épidémie de choléra, en Éthiopie mais aussi dans la Corne de l'Afrique, "pourrait devenir incontrôlable si des mesures rapides ne sont pas prises par le gouvernement et les donateurs pour fournir de l’eau potable et des installations sanitaires aux communautés forcées de quitter leurs maisons" à cause des inondations, a mis en garde Save the Children.

Au moins 57 personnes ont été tuées dans les inondations causées par les pluies diluviennes en Éthiopie, selon l'agence de l'ONU chargée de la coordination humanitaire (Ocha), et plus de 600 000 autres ont été déplacées, principalement dans le sud du pays.

Plus de 100 personnes ont également été tuées en Somalie et 120 au Kenya à cause des intempéries, liées au phénomène climatique El Nino.