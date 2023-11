Afrique du Sud : début des inscriptions sur les listes électorales

L'Afrique du Sud, prépare les élections générales de 2024. Partout, dans le pays, les bureaux ont ouvert pour les inscriptions et la mise à jour du fichier électorale avec l'espoir de recenser plus d'électeurs cette année. Car les années précédentes n'ont pas enregistré grand monde. Dans les rues de Soweto, des partis politiques s'impliquent dans la mobilisation.

"Même aujourd'hui, je suis toujours là pour encourager les gens à venir voter pour l'EFF, afin qu'ils sachent que c'est leur droit de voter, et que nous devrions tous savoir en Afrique du Sud que nous pouvons tous voter pour que nos besoins puissent être satisfaits et que nos enfants puissent avoir une bonne éducation, grâce à notre vote". S'exprime Victor Tiwana, agent du parti Economic Freedom Fighter.

Les jeunes, en particulier, sont restés à l'écart des récents sondages. Une jeunesse qui semble de plus en plus désintéressée de la chose politique. La crise économie est passée par là. "Les gens ne savent pas ce qu'ils font, ni pourquoi ils vivent, ni ce qu'ils veulent. Les jeunes d'aujourd'hui sont occupés à se droguer et ils ne savent pas pourquoi ils vivent, et même dans les écoles, ils ne font pas de progrès, ils ne savent pas où ils vont, ni même d'où ils viennent." Se plaint Vuyisile Mahlangu, électeur local.

Ce tableau sombre, dressé par cet citoyen sud-africain, n'enlève rien à la volonté d'autres jeunes de jouer leur participation, et pourquoi pas, de croire au changement.

"Il s'agit principalement des jeunes, car la dernière génération a joué son rôle, donc en tant que jeunes, nous devons jouer un rôle pour le changement de la race humaine." Espère Kahari Mazingani, Volunteer

En 2019, seuls 49 % des Sud-Africains ont voté. Avec une forte abstention des jeunes. Les prochaines élections sont prévues entre les mois de mai et août 2024 selon la commission électorale.