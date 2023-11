La vie de Malcolm X, "héros" noir américain, au Met Opéra de New York

Un Opéra sur la vie de Malcolm X, icône de la lutte pour les droits afro-américains, est à l’affiche du prestigieux Metropolitan Opera de New York, qui s'ouvre peu à peu à la diversité.

L'œuvre, composée par Anthony Davis, retrace les 39 années de la vie de Malcolm Little, l'un des militants radicaux des droits civiques les plus influents avant son assassinat en février 1965 à Harlem, dans le nord de Manhattan.

''La raison pour laquelle j'ai choisi cet opéra est que, pour moi, Malcolm est un héros tragique. Et il raconte son histoire, quand il a enfin réalisé qui il était, et qu'il a vraiment compris quelle était sa position dans le monde et comment il pouvait apporter une contribution significative, et quand il a été abattu, il a été abattu par les nôtres, vous savez", explique le compositeur.

L'opéra "X: The Life and Times of Malcolm X" est une reprise d'une première version au milieu des années 1980 dans un nouveau style afrofuturiste, un courant de pensée et d’esthétique qui traverse l'histoire de l'art afro-américain depuis les années 1960.

Pour Leah Hawkins, la chanteuse soprano qui incarne à la fois la mère de Malcolm X, Louise Little, et sa femme, Betty Shabazz, une telle expérience artistique noire sur scène "est quelque chose qui devrait être normal (...) auquel le public devrait s'habituer (...) et non pas un événement exceptionnel".

Cet opéra ose une esthétique afrofuturiste : une énorme réplique d'un vaisseau spatial tournoie au-dessus de la scène sur laquelle les artistes du chœur portent des vêtements d'inspiration pré-coloniale.

Le Met Opera a mis un point d'honneur à accueillir davantage de productions contemporaines et issues de la diversité comme "Fire" en 2021 et "Champion" en 2022, toutes les deux composées par le jazzman Terence Blanchard.