Maroc : une salle de sport dédiée aux personnes handicapées

Une nouvelle salle de sport à Casablanca s’engage pleinement à rendre la pratique sportive accessible à tous, en mettant particulièrement l'accent sur les personnes à mobilité réduite grâce à des aménagements spécifiques, des équipements adaptés, et des programmes d'entraînement sur mesure.

C'est ici que Hayat, victime d'un AVC il y a 13 ans, a effectué sa première séance de sport. Déterminée à s'épanouir malgré son handicap, elle incarne la volonté et l'esprit inspirant qui règnent dans ce lieu : je suis contente d’avoir finalement trouvé un endroit où je peux pratiquer mon sport préféré, notamment la natation. Toutes les machines qui sont ici vont beaucoup m’aider. J’ai une main qui ne bouge pas depuis 13 ans. Malgré la maladie, je voulais toujours pratiquer mon sport. Avant je faisais que la marche, beaucoup de marche, déclare-t-elle.

Cette salle de sport inclusive vient aujourd’hui combler un vide en matière d’infrastructures sportives adaptées aux personnes à mobilité réduite au Maroc. Elle se distingue par sa capacité à accueillir efficacement les différents types de handicaps grâce à des équipements de pointe.

Nous avons reçu des personnes avec la myopathie, la sclérose en plaques. On a reçu aussi des AVC, des tétraplégiques. Voilà, plusieurs personnes avec les troubles physiques ou des capacités physiques vraiment très différentes et très disparates, a souligné, Aziza Guennoun, fondatrice de Nabda.

Ce qui distingue cette structure sportive, c'est également le savoir-faire de ses coachs. Ils établissent des protocoles personnalisés pour mieux comprendre les pathologies des adhérents, ce qui leur permet ensuite de proposer des exercices adaptés et de manière précise.

Chaque jour, un suivi personnalisé est mis en place pour chaque adhérent. Cela signifie que nous adaptons les exercices, ajustons les poids et veillons à la posture de chaque individu. Nous prenons en compte une variété d'aspects pour assurer un entraînement sûr et efficace, a indiqué Mehdi Benabdallah, Directeur sportif et kinésithérapeute.

Nabda est donc une lueur d'espoir pour une communauté souvent négligée.