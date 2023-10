Kenya : les habitants de Nairobi appréhendent la visite de Charles III

Le roi Charles III a embarqué ce lundi pour une visite d'Etat au Kenya, sa première en tant que roi dans un pays du Commonwealth, et qui suscite de fortes attentes alors que le Royaume-Uni est sous pression pour affronter son passé colonial.

Charles et Camilla seront reçus mardi par le président William Ruto à Nairobi. Les habitants appréhendent déjà l’impact de la présence du couple royal dans la capitale Kenyane.

Isaia Ouma, qui travaille dans le secteur des transports publics a déclaré :

"Le roi Charles n’apporte rien au Kenya. Il est juste en visite Il est riche, et je n'en bénéficierai d'aucune façon en tant que citoyen ordinaire. Cette visite va juste nous pénaliser sur le plan économique, beaucoup d'entreprises vont devoir fermer leurs portes et les routes seront bloquées. Cette journée sera très difficile pour nous dans le secteur des transports."

Même son de cloche pour Purity Majimbo, une étudiante : "Je ne pense pas que la visite du roi aura un impact important ou positif sur l'économie du Kenya. Je pense que cela ne fera que causer beaucoup de congestion et de confusion dans la ville, et perturber le fonctionnement des entreprises. Et nous n'avons pas eu de très bonnes relations avec eux par le passé, donc je ne crois pas qu'il y aura des changements dans les activités ou l'économie du pays. », explique-t-elle.

Le déplacement de Charles, 74 ans, et son épouse Camilla, 76 ans, intervient quelques semaines avant les célébrations du 60e anniversaire de l'indépendance du Kenya, proclamée le 12 décembre 1963.

Mary Nkatha, étudiante, estime que les _"_Britanniques devraient indemniser les Mau Mau, trouver un moyen de les contacter et les dédommager, en particulier ceux qui n'ont jamais reçu aucune forme d'indemnisation. "

Le couple royal a promis d'évoquer "l_es aspects les plus douloureux de l'histoire commune du Royaume-Uni et du Kenya_" dans les années précédant l'indépendance. Plus de 10.000 personnes avaient été tuées à la suite de la révolte des Mau Mau.