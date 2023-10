Après la polémique.. la statue de Dwayne Johnson réinstallée au musée Grévin

La statue de cire de la star américaine Dwayne Johnson, surnommé "The Rock", a été réinstallée mercredi matin au musée Grévin à Paris, avec une carnation plus réaliste, modifiée en 24 heures, l'acteur s'étant plaint de la "couleur de peau" de la première version, a indiqué mardi à l'AFP Yves Delhommeau, directeur général du musée.

"On a enlevé son personnage lundi soir. Nos artisans d'art ont renforcé sa carnation dans la nuit et toute cette journée", a-t-il ajouté. "Dwayne Jonhson nous a promis (...) de passer au musée lors de son prochain séjour à Paris. Prenons un bon verre de vin ensemble! On pourra faire les corrections qu'il pourrait encore souhaiter."

"On a travaillé pendant plus d'un an sur le personnage de Dwayne Johnson, notamment pour reproduire ses tatouages très compliqués. On s'est aidé de photos car Dwayne ne pouvait se déplacer à Paris pour finaliser sa statue", a encore précisé M. Delhommeau.

Vêtu d'un polo à manches courtes et d'un pantalon bleu marine, le personnage de l'acteur a pour voisins Leonardo DiCaprio, George Clooney ou encore de Meryl Streep.

Son intronisation dans le célèbre musée de cire français a été décidée avec les "Grévin Awards", décernés selon le vote des internautes invités à désigner leur célébrité préférée.

La star, aux origines afro-américaines et des îles Samoa, s'était jointe dimanche au concert de moqueries autour de la statue à son effigie, dévoilée mi-octobre par le musée et la présentant avec une carnation claire.

"Vous faites ressembler The Rock à David Beckham"

"Sachez que je vais demander à mon équipe de contacter nos amis du musée Grevin, à Paris en France, afin que nous travaillions à "mettre à jour" ma statue de cire avec d'importants détails et améliorations - à commencer par la couleur de peau", avait-il écrit sur son compte Instagram suivi par plus de 391 millions de personnes à travers le monde.

"Vous faites ressembler The Rock à David Beckham. On dirait que The Rock est sur le point de faire partie de la famille royale. Je suis légèrement offensé", s'était aussi moqué l'humoriste américain James Andre Jefferson Jr., en découvrant la première version de la statue dans une vidéo repartagée par l'acteur.

Le musée Grévin, qui accueille 800.000 visiteurs par an et met en scène de plus de 250 célébrités, avait déjà suscité une polémique en 2018 en présentant une sculpture, peu réussie de son propre aveu, à l'effigie d'Emmanuel Macron.

La réalisation d'une de ces statues de cire prend six mois et coûte entre 50.000 et 60.000 euros.