Projet de création de la plus la grande base de données sur le génome africain

Les personnes d’ascendance africaine sont peu représentées dans les études génétiques. Un nouvel effort changerait cela.

Les scientifiques envisagent de collecter du matériel génétique auprès de 500 000 personnes d’ascendance africaine pour créer ce qu’ils pensent être la plus grande base de données au monde d’informations génomiques sur la population.

L’espoir est de construire un nouveau « génome de référence » – un modèle à comparer à des ensembles complets d’ADN d’individus – et de mieux comprendre les variantes génétiques qui affectent les Noirs. Cela pourrait éventuellement se traduire par de nouveaux médicaments et tests de diagnostic – et contribuer à réduire les disparités en matière de santé.

L'initiative a été lancée mercredi par le Meharry Medical College de Nashville, Tennessee, ainsi que par le Regeneron Genetics Center, AstraZeneca, Novo Nordisk et Roche. Les sociétés pharmaceutiques fournissent le financement, tandis que les données seront gérées par une organisation à but non lucratif lancée par Meharry, appelée Diaspora Human Genomics Institute.

Moins de 2 % des informations génétiques étudiées proviennent de personnes d’ascendance africaine

Les organisateurs ont déclaré que le projet était clairement nécessaire, soulignant les recherches montrant que moins de 2 % des informations génétiques étudiées aujourd’hui proviennent de personnes d’ascendance africaine.

"Nous allons combler cet écart, et ce n'est que le début", a déclaré Anil Shanker, vice-président senior de la recherche et de l'innovation chez Meharry.

Les scientifiques savent depuis longtemps que la référence qu'ils comparent aux génomes individuels repose principalement sur le matériel génétique d'un seul homme et ne reflète pas le spectre de la diversité humaine.

Bien que les génomes de deux personnes – c’est-à-dire un ensemble d’instructions permettant de construire et de maintenir un être humain – soient identiques à plus de 99 %, les scientifiques affirment vouloir comprendre les différences.

Une étude sur 10 ans

Le projet n'est pas lié à des recherches connexes déjà en cours. En mai, des scientifiques ont publié quatre études sur la construction de

Dans le nouveau projet, Meharry, un centre universitaire des sciences de la santé historiquement noir, recrutera des patients de la région de Nashville pour donner du sang, puis l'enverra au Regeneron Genetics Center, qui effectuera le séquençage génétique gratuitement.

D’autres collèges et universités historiquement noirs aux États-Unis, ainsi que l’Université de Zambie en Afrique, recruteront également des bénévoles. Les organisateurs du projet se sont déclarés également disposés à travailler avec d’autres universités en Afrique, ainsi qu’avec des centres médicaux et des départements de santé de ce pays. Les organisateurs s'attendent à ce que l'inscription prenne environ cinq ans. Toutes les informations resteront anonymes.

Après le séquençage génétique, les données seront transférées dans un référentiel au Diaspora Human Genomics Institute, et la base de données sera fournie exclusivement aux HBCU et aux institutions impliquées en Afrique. Les chercheurs extérieurs peuvent accéder aux informations via ces institutions.

"Vous pouvez imaginer que si ces écoles disposent d'une telle ressource, d'autres établissements universitaires voudront collaborer avec elles", a déclaré Lyndon Mitnaul, directeur exécutif des initiatives de recherche au Regeneron Genetics Center.

Les entreprises partenaires pourront utiliser les données pour la recherche et développer des médicaments et des tests de diagnostic.

L'initiative de 10 ans implique également l'établissement d'un programme de subventions pour soutenir la recherche et l'enseignement en génomique et dans les domaines connexes à Meharry, ainsi que des programmes STEM plus larges pour les enfants des écoles primaires de diverses communautés. Chacune des sociétés pharmaceutiques impliquées a l'intention de contribuer 20 millions de dollars aux volets génétique et éducatif de l'effort.