Le Cap: une otarie harcelée mord une femme et meurt de stress

L'otarie tentait de se reposer depuis plusieurs jours sur une plage sud-africaine mais des baigneurs ne cessaient de la "harceler": elle a fini par mordre une femme avant de mourir de stress après un transport vétérinaire, a dénoncé jeudi la ville du Cap.

La municipalité, dans un communiqué courroucé, prévient les baigneurs de laisser les otaries indigènes d'Afrique australe tranquille car "le harcèlement peut avoir de sérieuses conséquences".

S'associant à la Société de prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA), la ville se dit "indignée" par le "harcèlement répété" d'une otarie sur la plage de Strand Beach, "qui a entraîné l'attaque d'une visiteuse par l'otarie et la mort regrettable de cette dernière".

Sur cette longue plage de sable fin très fréquentée, à une cinquantaine de kilomètres à l'Est du Cap, l'animal "essayait simplement de se reposer sur la plage, ce qui est un comportement normal et attendu des otaries sur notre littoral".

"Il est illégal de déranger la faune côtière"

Mais les baigneurs lui ont jeté bâtons et cailloux, "des chiens l'ont attaquée" et beaucoup "l'ont taquinée pour pouvoir prendre des images de l'otarie en train de les poursuivre", détaille le maire adjoint Eddie Andrews, rapellant qu'il est illégal de déranger la faune côtière et appelant le public à "garder ses distances".

Mercredi soir, l'otarie a mordu une femme qui arrivait sur la plage et n'a pas repéré l'animal au soleil couchant. Elle a été conduite dans un hôpital local pour y être soignée.

La plage a été partiellement fermée jeudi matin, pour capturer l'animal moustachu et l'emmener dans un aquarium voisin pour vérifier son état de santé avant de le relâcher dans un endroit moins fréquenté et sûr. Mais "malheureusement l'otarie est morte en raison du stress excessif qu'elle a subi".