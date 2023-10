Somaliland : en pleine sécheresse, le défi d'aller à l'école

Le directeur et les élèves de l’école primaire de Booldid, dans la région de Marodi Jeh, ont pu constater les effets dévastateurs de l’une des pires sécheresses qu'a connue le Somaliland depuis des décennies.

De nombreuses familles ont migré à la recherche de nourriture et d’eau, tandis que d’autres luttaient pour assurer l’éducation de leurs enfants. Hamda, a 13 ans, et tient à voir son rêve se réaliser malgré la sécheresse : en ce moment, je suis en 7e année, à l’école primaire. Quand j’aurai terminé la 8e année, j'irai au secondaire. Lorsque j’obtiendrai mon diplôme d’études secondaires, j’irai à l’université. Je travaillerai très fortement pour réaliser mon rêve de devenir enseignante, si Dieu le veut, dit-elle.

En janvier 2022, plus de 800 000 personnes faisaient face à une pénurie aiguë de nourriture et d’eau en raison des cinq saisons pluvieuses manquées. Conséquence, 74 écoles ont fermé et plus de 5 900 écoliers ont été touchés. Dans de telles situations d’urgence, les écoles peuvent servir de refuge pour les enfants.

La perte de moyens de subsistance a compromis la capacité des parents à envoyer leurs enfants à l’école, car les uniformes, le matériel scolaire et la nourriture étaient devenus inabordables. Les enfants qui pouvaient aller à l’école avaient du mal à se concentrer et à apprendre en raison de la faim et de la déshydratation..

Certaines familles, comme celle de Hamda, ont réussi à rester dans leur village, mais non sans grande difficulté. Pour leurs besoins en eau et nourriture, elles doivent parcourir plusieurs kilomètres pour s'approvisionner et permettre ainsi à leurs enfants de poursuivre leurs études.