Somalie : plus de 20 miliciens tués dans des combats contre les shebab

Une vingtaine de combattants loyaux au gouvernement de Somalie ont été tués lors de combats avec le groupe djihadiste des shebab dans le centre du pays, ont déclaré jeudi des commandants de milices locales et un chef coutumier.

L'affrontement a commencé mercredi lorsque l'armée nationale et ses alliés parmi les milices claniques locales ont lancé une offensive dans le secteur connu sous le nom de forêt de Shabelow, contrôlé par les islamistes affiliés au groupe Al-Qaïda, dans l'État de Galmudug.

"Il y a eu de violents combats dans la région de Shabelow qui ont duré plus de dix heures. Vingt-huit combattants, pour la plupart issus de la population locale, ont été tués et d'autres ont été blessés", a déclaré Abdiaiz Hasan, un commandant de milice locale, par téléphone à l'AFP. "Les combats ont cessé mais la tension persiste et des renforts se dirigent vers cette zone", a-t-il ajouté.

Selon Adan Moalim Abdirahman, un chef coutumier de Dhusamareb, la capitale de l'État de Galmudug, il y a eu jusqu'à 30 morts dans ces combats côté pro-gouvernemental.

"Nous contrôlons les zones disputées et il y a des bombardements aériens ciblant les cachettes des terroristes. Ils seront bientôt éliminés", a dit de son côté Mohamed Ayanle, un autre milicien local, faisant pour sa part état de plus de 20 morts parmi les rangs loyalistes.

Il est impossible de vérifier de manière indépendante le bilan des morts en raison de la situation sécuritaire en Somalie, où les shebabs mènent une insurrection sanglante depuis plus de 15 ans. Le président somalien Hassan Cheikh Mohamoud a pris ses fonctions en mai 2022 en promettant une "guerre totale" contre les islamistes.

Des forces gouvernementales et des milices claniques locales, soutenues par la Mission de l'Union africaine de transition en Somalie (Atmis), et des frappes aériennes américaines, mènent depuis plus d'un an une offensive militaire dans le centre du pays.

Le gouvernement, soutenu par la communauté internationale, a toutefois reconnu en septembre qu'il subissait "plusieurs revers importants" dans cette lutte. Un retrait total des forces de l'Atmis est prévu d'ici fin 2024 mais le gouvernement somalien cherche à obtenir un report de ce retrait.

Le ministre de l'Information somalien, Daud Aweys, a confirmé l'existence des affrontements de mercredi et jeudi et a dit que plus de 100 djihadistes avaient été tués, sans fournir de bilan côté pro-gouvernemental.

Il a aussi assuré, lors d'une conférence de presse à Mogadiscio, que les shebab étaient proches d'être "éliminés" de la forêt de Shabelow.