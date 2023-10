Afrique du Sud : plus de 7 millions de poulets abattus

Confrontée à une grave épizootie de grippe aviaire, l'Afrique du Sud a abattu cette semaine plus de 7 millions de poulets pour tenter de contenir les dizaines de foyers de deux souches distinctes de cette maladie qui menace l'approvisionnement en œufs et en volailles pour les consommateurs.

Au moins 205 000 poulets sont morts de la grippe aviaire dans au moins 60 foyers à travers le pays, dont plus de la moitié dans la province de Gauteng, qui comprend la plus grande ville du pays, Johannesburg, et la capitale, Pretoria.

Certains magasins de la grande distribution de Johannesburg ont commencé à réduire le nombre d'œufs qu'un client était autorisé à acheter cette semaine à raison d'un carton de six œufs par personne.

Les 7,5 millions de poulets abattus représentent environ 20 à 30 % de l'ensemble du cheptel sud-africain.