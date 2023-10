Tunisie : le procès de l'opposante Chaima Issa, reporté au 14 Novembre

Six tunisiens, opposants au régime de Kais Saïd sont en détention provisoire depuis février pour une affaire présumée de "complot contre la sûreté de l'Etat". En attendant son procès, reporté au 14 Novembre, l’activiste Chaima Issa reste interdite de voyager et d’apparaitre dans l’espace public. "Je ne peux plus accepter cette situation, parce que cette situation... Elle nie que je suis une citoyenne.

Je suis maintenant privée de mes droits fondamentaux en tant que citoyenne. Je suis donc très triste et très en colère contre cette situation."

Les avocats de la défense dénoncent une "mascarade judiciaire" et ont annoncé leur boycott du juge d'instruction.

Samir Dilou, avocat de la défense explique que les responsables "essaient carrément de faire taire les opposants, les hommes et les femmes libres. Mais qu'ils n'y parviendront pas."

Depuis le début de l'année, les autorités ont arrêté une trentaine de personnalités politiques, d'hommes d'affaires et de juges, dont la plupart appartiennent au parti islamiste Ennahda, qui a été la principale force politique au cours de la dernière décennie, après la révolution de 2011.

Les dissidents accusent le président - qui a pris les pleins pouvoirs en juillet 2021 pour "préserver la paix sociale" - de persécution judiciaire afin de paralyser les négociations qui étaient menées dans le but d'organiser les prochaines élections présidentielles en 2024, qui sont toujours en suspens.