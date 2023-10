Egypte : le président al-Sissi candidat à un troisième mandat

Le président Abdel Fattah al-Sissi a annoncé lundi briguer un troisième nouveau mandat à l'issue d'une conférence durant laquelle il a déroulé ses années dix années au pouvoir.

Le scrutin a été rapproché de plusieurs par les autorités et devrait se tenir du 10 au 12 décembre prochain pour le premier tour et un second tour est prévu du 8 au 10 janvier 2025, si aucun candidat n'obtient plus de 50 % des voix.

"J’ai décidé de me présenter à vous pour réaliser le rêve d’un nouveau mandat présidentiel. Je vous promets, si Dieu le veut, que ce sera une extension de notre quête commune pour l’Égypte et son peuple" a-t-il dit devant la foule.

En 2014 puis 2018, Abdel Fattah Al Sissi l'avait emporté avec 96 % puis 97 % des voix face à une opposition fantoche. Cette année, plusieurs leaders de partis historiques assurent avoir recueilli les 20 signatures nécessaires pour postuler à la magistrature suprême.

Même si certains observateurs ne doutent pas de la victoire du président Sissi, en dépit d'une crise économique qui pèse sur le quotidien de 105 millions d'Égyptiens. Il a prévenu ses compatriotes à être prêts à faire plus de sacrifices, des propos qui avaient créé la polémique sur les réseaux sociaux.