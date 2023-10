Libye : la conférence pour la reconstruction de Derna reportée d'un mois

Initialement prévue le 10 octobre, la conférence internationale pour la reconstruction de la ville de Derna en Libye dévastée par les inondations meurtrières du 10 septembre a été reportée d'un mois officiellement pour des raisons logistiques.

C'est le chef du comité préparatoire, Saqr al-Jibani, qui a fait l'annonce dimanche à Benghazi. Le comité préparatoire avait appelé dans un premier temps l'ensemble de la communauté internationale à participer à cette conférence. La conférence se tiendra le mercredi 1er et jeudi 2 novembre 2023, dans les villes prospères de Derna et Benghazi.

En attendant, le début de la conférence, le Parlement de l'Est a déjà mis à disposition près de 2 millions de dollars pour le financement de la reconstruction de Derna et le dédommagement des sinistrés. Les autorités de l'Ouest qui n'ont pas réagi à l'organisation de cette conférence internationale ont annoncé avoir alloué plus de 18 millions de dollars pour l'entretien de 117 établissements scolaires endommagés par les inondations. Avec ce report, les autorités de l'Est espèrent être mieux préparées et parvenir à convaincre les entreprises libyennes et internationales à prendre part à ce projet.

Le comité veut "donner le temps nécessaire aux sociétés et bureaux d'études pour préparer leurs projets". Le report a été décidé à la demande des maires des communes sinistrées et des compagnies qui ont manifesté leur intérêt de participer, a précisé Saqr al-Jibani, le chef de ce comité.

Le gouvernement de l'Est a annoncé la création d'un fond pour la reconstruction sans préciser comment celui-ci serait financé. Dans la foulée, le chef du Parlement de l'Est, Aguila Salah, a appelé de nouveau à la formation d'un gouvernement unifié pour préparer l'élection présidentielle au cours d'une rencontre avec des responsables de l'Ouest et du Sud du pays.