Culture Shock Abidjan, la révolution de l’art et du numérique africain

Des expositions physiques, digitales et virtuelles, des conférences et des ateliers, Culture Shock Abidjan, plonge le visiteur dans la révolution de l'art et du numérique africain.

Au Musée Contemporain Adama Toungara d'Abobo à Abidjan, trois artistes ivoiriens interrogent le rapport entre la tradition et la modernité.

Sur un grand mur, l’artiste Shula présente plusieurs dizaines de masques traditionnels et modernes, symboles de l'héritage culturel de tous les peuples de Côte d'Ivoire.

« Le mur de masque que vous voyez ici est vraiment une diversité culturelle, c'est la richesse de la Côte d’Ivoire et il faut vraiment mettre ça en avant. Aujourd’hui Culture Shock est une exposition afro-futuriste, il faut noter ça. Voilà pourquoi vous pouvez voir des masques anciens et des masques futuristes. »

A quelques mètres du grand mur de masques de Shula, Cris D propose au public une représentation plus esthétique des masques africains dans un style 3D.

« Le message que j'essaie d'apporter dans mon travail, c'est un message assez éducatif, vu que les jeunes africains sont assez déconnectés de leur propre culture et on vient pour éduquer cette jeunesse sur les richessses que nous avons dans notre culture et les éléments technologiques qui nous servent actuellement et qui nous serviront dans le futur. »

Imaginer la ville africaine du futur. Il fallait y penser. David M’Bengue, à travers deux mini-films d’animation, nourrit l'imagination des visiteurs à ce à quoi pourraient ressembler les grandes cités africaines dans les prochaines décennies.

« J'expose à Culture Shock une serie d'animation en 3D qui spécule sur notre future. À quoi ressemblera notre futur de notre Afrique, le futur de notre caractère humain, le futur de nos sociologies, le future de notre planning urbain. Donc j'ai fait 4 animations qui portent chacune sur son propre thème, comme la culture, le planning urbain, le futur de nos architectures et j'expose cela à Culture Shock. »

Trois artistes africains pour éveiller les consciences et nourrir les imaginaires, les rêves d’enfants. Cette exposition futuriste d’une Afrique digitalisée et fière de sa culture nous invite à repenser notre identité en ce 21ème siècle.

L'exposition de ces œuvres sera ouverte au public jusqu'au 15 octobre 2023.

Yannick DJANHOUN, Abidjan pour Africanews.