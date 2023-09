Libye : plus de 3 800 morts dans les inondations, selon le dernier bilan

Les inondations provoquées il y a près de deux semaines en Libye par la tempête Daniel auraient fait plus de 3 800 morts, selon un nouveau bilan annoncé par Mohamed Eljarh, porte-parole du Comité de secours mis en place par les autorités de l'est du pays. Ce chiffre, ne comprend, selon lui, que les corps enterrés et recensés par le ministère de la Santé.

Les flots en furie qui ont dévasté la ville de Derna, dans l'Est de la Libye, ont fait au moins 3.875 morts, selon un nouveau bilan provisoire arrêté "cet après-midi", a annoncé Mohamed Eljarh, porte-parole d'un comité chapeautant les secours, formé par le gouvernement de l'Est.

Le comité de secours précise que ce chiffre est largement sous-estimé car il ne comptabilise pas les corps enterrés à la hâte par les habitants dans les premiers jours qui ont suivi la catastrophe. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies et la croix rouge libyenne maintiennent que l e bilan s’élève à 11 300 morts.

Selon le Procureur général libyen, al-Seddik al-Sour, les deux barrages n’ont fait l’objet d’aucune maintenance alors que des fissures avaient déjà été signalées il y a 25 ans.

Seize personnes ont été entendues par une commission d’enquête.

Huit responsables ont été placés en détention provisoire dont le maire de Derna, Abdulmonem al-Ghaithi.