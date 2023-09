Kenya : Ruto s'engage à lutter contre les gangs en Haïti

Le président kenyan s'est engagé à ce que son pays dirige une force multinationale en Haïti pour lutter contre la guerre des gangs, même si les habitants des deux pays remettent en question le plan mis en place par le gouvernement américain.

Le président William Ruto s'est exprimé mercredi lors d'une cérémonie établissant des liens diplomatiques avec le pays des Caraïbes. Le Premier ministre haïtien, Ariel Henry, était présent. Il y a un an, M. Henry a demandé le déploiement immédiat d'une telle force.

"En tant que pays chef de file de la mission de sécurité soutenue par les Nations unies en Haïti, nous nous engageons à déployer une équipe spécialisée pour évaluer la situation de manière exhaustive et formuler des stratégies réalisables qui conduiront à des solutions à long terme", a déclaré M. Ruto.

Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, les gangs ont pris le dessus sur la police haïtienne et les experts estiment qu'ils contrôlent désormais 80% de la capitale, Port-au-Prince.

Dans certaines régions, les écoles sont fermées car les gangs en guerre violent et tuent des gens. La violence a déplacé près de 200 000 Haïtiens dont les maisons ont été incendiées.

Les États-Unis ont félicité le Kenya d'avoir envisagé de diriger la force soutenue par les Nations unies alors que d'autres pays hésitaient, et les États-Unis sont en train de rédiger une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies l'autorisant. Aucun calendrier n'a été fixé pour la présentation et le vote de cette résolution. Les Bahamas et la Jamaïque ont offert leur soutien à la force.

Le Kenya a envoyé une équipe d'évaluation en Haïti il y a quelques semaines avec l'idée de déployer 1 000 de ses policiers. Les responsables kenyans n'ont pas répondu aux questions concernant notamment ce que le gouvernement se voit offrir en échange de la direction de la force.

Haïti ne compte qu'environ 10 000 policiers pour une population de plus de 11 millions d'habitants.

Certains Haïtiens et Kényans ont exprimé leur scepticisme à l'égard d'un déploiement multinational dirigé par la police kényane, qui a longtemps été accusée par des organismes de surveillance de recourir à la force meurtrière, à la torture et à d'autres abus.

"L'année dernière, nous avons été témoins d'une vague de mesures policières punitives lors de manifestations, d'exécutions extrajudiciaires, de décès en détention, de torture délibérée d'enfants, d'interférence avec les autorités d'enquête" et d'autres violations, a déclaré l'Unité médico-légale indépendante dans un rapport publié ce mois-ci.

Le groupe de surveillance, qui travaille avec des experts médicaux et juridiques, a déclaré avoir documenté 482 cas de torture, d'exécutions extrajudiciaires et d'autres violations entre le 1er octobre 2022 et le 31 août de cette année, soit plus du double du nombre enregistré au cours d'une période similaire l'année précédente, sous l'ancien président Uhuru Kenyatta.

Il s'agit d'une "augmentation alarmante" des abus policiers, en particulier à l'encontre des jeunes adultes, sous le mandat de M. Ruto, qui s'était engagé à protéger la jeunesse urbaine des violences policières, a déclaré le groupe. "Les déclarations faisant l'éloge des violations des forces de l'ordre et l'émission d'ordres de tirer pour tuer aggravent une situation déjà critique."

L'inspecteur général de la police nationale kenyane a affirmé que des cadavres avaient été dissimulés pour accuser les policiers d'avoir fait un usage excessif de la force lors des récentes manifestations antigouvernementales qui, selon les groupes de défense des droits, ont fait des dizaines de morts parmi les manifestants.

La police refuse également de signaler tous les décès et toutes les blessures à l'organisme de surveillance créé par le gouvernement et refuse même d'enregistrer les plaintes des victimes, a ajouté le groupe.

Le mois dernier, l'ONU a déclaré que 1 860 personnes avaient été tuées, blessées ou enlevées en Haïti entre avril et juin, soit une augmentation de 14% par rapport aux trois premiers mois de l'année. Parmi les personnes tuées, on compte 13 officiers de police. Quelque 298 autres personnes ont été enlevées. Les gangs continuent d'utiliser le viol et la mutilation pour instiller la peur, selon le rapport.

Le rapport a été publié un jour après que l'ambassade des États-Unis en Haïti ait exhorté les citoyens américains à quitter le pays "dès que possible" compte tenu des problèmes de sécurité.

Un ancien officier de police considéré par beaucoup comme le chef de gang le plus puissant d'Haïti - Jimmy Chérizier, connu sous le nom de "Barbecue" - a averti qu'il combattrait toute force internationale déployée dans le pays si elle commettait des abus.