ONU : Tinubu en faveur d'une meilleure coopération internationale

Le président du Nigeria, Bola Tinubu, s'est adressé mardi à l'Assemblée générale des Nations unies pour réclamer une voix et des plus de partenariats pour la coopération internationale.

M. Tinubu a déclaré que "les promesses non tenues, le traitement inéquitable et l'exploitation pure et simple de la part de l'étranger ont également pesé lourdement sur notre capacité à progresser".

"Les échecs en matière de bonne gouvernance ont entravé l'Afrique. Mais les promesses non tenues, les traitements injustes et l'exploitation pure et simple de la part de l'étranger ont également pesé lourd sur notre capacité à progresser. Les nations africaines amélioreront leurs économies afin que leurs habitants ne risquent pas leur vie pour balayer les sols et les rues d'autres nations" a-t-il déclaré à la 78e Assemblée générale des Nations unies.

Bola Tinubu a réclamé un rôle plus important dans la prise de décision concernant les problèmes de l'Afrique, "ce que nous recherchons, c'est un engagement égal et ferme en faveur d'un partenariat".

Les chefs d'État africains ont fait entendre leur voix pour obtenir un siège à la table des négociations afin de résoudre les problèmes de l'Afrique.

Non seulement pour ses propres problèmes de développement, mais aussi pour les plus grands défis du monde.