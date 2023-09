Les Nigérians partagés sur le rejet de la contestation électorale

Au Nigéria, les cinq juges de la cour d’appel d’Abuja délibéraient depuis des mois sur une série de poursuites engagées par le principal parti d’opposition, le Parti démocratique du peuple (PDP), et le Parti travailliste (LP), qui dénoncaient de multiples fraudes et irrégularités aux élections présidentielles. Toutes les requêtes des partis d’opposition visant à annuler la victoire du président Bola Ahmed Tinubu lors de l’élection présidentielle contestée de février dernier, ont été rejetées et déclarée sans fondement par les juges. Cette décision du tribunal des élections présidentielles a été accueillie de manière mitigée par les habitants de Lagos, la capitale économique du Nigéria.

Pour Bob Ngene, Partisan de Peter Obi, ce procès est une supercherie : "Les autorités ont fait croire qu'il s'agissait d'une procédure classique et sans appel, comme s'il n'y avait pas vraiment matière à litige. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que la Constitution avait été manipulée pour écarter Peter Obi de la table des négociations. D'ailleurs, je crois qu'ils ont réussi parce qu'il semble que notre président soit désormais Bola Ahmed Tinubu."

Angus Olaore, lui, a voté Bola Tinubu et reste confiant : "Je suis heureux que le tribunal ait statué en faveur de mon candidat, le président Bola Ahmed Tinubu. Nous devrions tous travailler ensemble, dans un esprit d'unité. M. Tinubu travaille sans relâche pour faire avancer le pays et tenter d'attirer les investisseurs. Tout le monde devrait donc se joindre à lui."

Certains estiment qu'il est temps de passer à autre chose et que le président de la République devrait désormais se concentrer sur la gestion des affaires publiques, comme Samuel Ojo, qui estime que Tinubu "e__st toujours celui qui dirige et gouverne les affaires de cette nation; il faut le le soutenir de toutes les manières possibles."

Le président Tinubu, actuellement en Inde pour le sommet du G20, s’est exprimé suite au jugement, appelant l'opposition et les Nigérians à se joindre à lui, dans ses efforts pour reconstruire la fragile économie du pays : "Ne regardez pas en arrière, regardez en avant, tirons le pays vers le haut et avec votre aide, mes amis, mes collègues et vous tous, je promets de faire plus"; a-t-il déclaré.

A l’issue du scrutin présidentiel de fin février, Bola Tinubu, avait été déclaré vainqueur avec 37 % des suffrages. A 71 ans, il a devancé, entre autre le candidat travailliste, Peter Obi, un outsider, favori de la jeunesse, qui a constitué une première dans l’histoire démocratique du Nigeria, en tenant tête aux deux principales formations politiques du Pays, avec 25 % des voix .

Peter Obi et l’ancien vice président, Atiku Abubakar, ont déclaré qu'ils demanderaient justice en portant la dernière décision du tribunal devant la plus haute juridiction du Nigeria, la Cour suprême.