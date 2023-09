Nigeria : l'opposition va contester la présidentielle en Cour suprême

Déboutée par la Cour d’appel d’Abuja mercredi, l’opposition nigériane qui conteste la victoire de Bola Tinubu à la présidentielle de février ne décolère pas. Le parti travailliste de Peter Obi et le PDP d'Atiku Abubakar refusent de baisser les bras. Ils ont décidé de saisir la Cour Suprême afin de rétablir ce qu’ils considèrent comme la vérité des urnes.

"Nos clients ne sont pas satisfaits du jugement qui vient d'être rendu et nous avons reçu l'instruction ferme de notre client de le contester en appel. La Cour nous a promis que nous recevrions une copie du jugement d'ici demain, afin de nous permettre de passer à l'action". a expliqué Livy Uzoukwu, avocat principal de Peter Obi du Parti travailliste

Même son de cloche pour Chris Uche, avocat principal d'Atiku Abubakar du PDP "Il y a certaines choses, certains principes de droit que nous devons explorer, et nous croyons fermement que lorsque nous arriverons à la Cour suprême, celle-ci aura l'occasion d'examiner un certain nombre de choses qui ont été dites ici aujourd'hui. Nous avons donc reçu l'instruction de notre client d'aller dès que possible devant la Cour suprême".

En attendant, Bola Tinubu, s'est félicité de la décision de la Cour d’Appel d’Abuja et a appelé ses adversaires à œuvrer en faveur de l'unité.