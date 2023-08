La Chine s'engage à soutenir l'intégration africaine

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le dirigeant chinois Xi Jingping ont coprésidé une table ronde Chine-Afrique à Johannesburg jeudi, en marge du sommet des BRICS.

Le bloc des économies en développement des BRICS comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.

M. Xi a fait l'éloge de la déclaration commune entre la Chine et l'Afrique.

"Elle reflète notre soutien ferme à l'intégration africaine et enverra une voix forte à la communauté internationale pour la solidarité et la coopération entre la Chine et l'Afrique sur les affaires internationales et la justice", a déclaré M. Xi.

Le dirigeant chinois a déclaré que la Chine publierait des initiatives et des plans pour soutenir l'Afrique dans les domaines de l'industrialisation, de la modernisation de l'agriculture et de l'éducation.

"Nous sommes convaincus qu'une intégration africaine solide et la modernisation de la Chine et de l'Afrique fourniront de nouveaux moteurs à la croissance économique mondiale et apporteront une énergie positive à l'équité et à la justice internationales", a déclaré M. Xi.