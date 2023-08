Niger : un appel au recrutement contre la force armée de la CEDEAO

Les Nigériens se préparent à une éventuelle invasion des pays de la région, trois semaines après que des soldats mutins ont chassé le président démocratiquement élu du pays.

Les habitants de la capitale, Niamey, appellent au recrutement massif de volontaires pour aider l'armée à faire face à la menace croissante du bloc régional d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui déclare qu'elle utilisera la force militaire si la junte ne rétablit pas le président déchu, Mohamed Bazoum. La CEDEAO a activé une "force d'intervention" pour rétablir l'ordre au Niger après que la junte a ignoré la date limite fixée pour le rétablissement et la libération de M. Bazoum.

L'initiative, lancée par un groupe d'habitants de Niamey, vise à recruter des dizaines de milliers de volontaires dans tout le pays pour s'inscrire aux Volontaires pour la défense du Niger, afin de combattre, d'aider aux soins médicaux et de fournir une logistique technique et d'ingénierie, entre autres fonctions, au cas où la junte aurait besoin d'aide, a déclaré Amsarou Bako, l'un des fondateurs, à l'Associated Press mardi. "C'est une éventualité. Nous devons être prêts à chaque fois que cela se produira", a-t-il déclaré.

La campagne de recrutement sera lancée samedi à Niamey ainsi que dans les villes où les forces d'invasion pourraient entrer, comme près des frontières avec le Nigeria et le Bénin, deux pays qui ont déclaré qu'ils participeraient à une intervention. Toute personne âgée de plus de 18 ans peut s'inscrire et la liste sera remise à la junte pour qu'elle puisse faire appel à des personnes en cas de besoin, a indiqué M. Bako. "La junte n'est pas impliquée, mais elle est au courant de l'initiative", a-t-il ajouté.

Les tensions régionales s'aggravent alors que l'impasse entre le Niger et la CEDEAO ne montre aucun signe de désamorçage, malgré les signaux des deux parties indiquant qu'elles sont ouvertes à une résolution pacifique de la crise. La semaine dernière, la junte a déclaré qu'elle était ouverte au dialogue avec la CEDEAO après avoir repoussé les multiples tentatives de dialogue de l'organisation, mais peu après, elle a accusé Bazoum de "haute trahison" et a rappelé son ambassadeur de la Côte d'Ivoire voisine.

Les chefs de la défense de la CEDEAO devraient se réunir cette semaine, pour la première fois depuis que l'organisation a annoncé le déploiement de la force "en attente". On ne sait pas encore quand ni si la force envahirait le pays, mais elle comprendrait probablement plusieurs milliers de soldats et entraînera itdes conséquences dévastatrices, selon des experts en matière de conflits.

"Une intervention militaire sans lendemain risque de déclencher une guerre régionale, avec des conséquences catastrophiques pour le vaste Sahel, déjà en proie à l'insécurité, aux déplacements et à la pauvreté", avance Mucahid Durmaz, analyste principal chez Verisk Maplecroft, une société internationale de renseignements sur les risques.

Le Niger était considéré comme l'un des derniers pays démocratiques de la région du Sahel, au sud du désert du Sahara, et comme un partenaire des nations occidentales dans leurs efforts pour repousser la violence djihadiste croissante liée à Al-Qaïda et au groupe État islamique. La France, l'ancien dirigeant colonial, et les États-Unis ont environ 2 500 militaires dans la région, qui forment l'armée nigérienne et, dans le cas de la France, mènent des opérations conjointes.

Depuis le coup d'État, la France et les États-Unis ont suspendu leurs opérations militaires et les attaques djihadistes se multiplient. Au moins 17 soldats ont été tués et près de deux douzaines blessés dans une embuscade tendue par des extrémistes dans la région de Tillaberi, a déclaré le ministère de la défense à la télévision d'État mardi. L'attaque s'est produite mardi après-midi alors qu'un détachement militaire se déplaçait entre les villages de Boni et Torodi. Les blessés ont été évacués vers Niamey.

Les coups d'État sont monnaie courante dans la région et celui du Niger est considéré par la communauté internationale comme celui de trop. Mais les analystes estiment que plus la situation s'éternise, plus la probabilité d'une intervention s'estompe, car la junte consolide son emprise sur le pouvoir, forçant probablement la communauté internationale à accepter le statu quo.

Une solution diplomatique est probable ; la question est de savoir quelle pression militaire sera exercée pour y parvenir, a déclaré à l'AP un responsable occidental.

Mardi, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré qu'il y avait encore de la place pour la diplomatie afin de ramener le pays à un régime constitutionnel et a indiqué que les États-Unis soutenaient les efforts de dialogue de la CEDEAO, y compris ses plans d'urgence.

La nouvelle ambassadrice américaine au Niger, Kathleen FitzGibbon, devrait arriver à Niamey à la fin de la semaine, selon un responsable américain. Les États-Unis n'ont plus d'ambassadeur dans le pays depuis près de deux ans : certains experts du Sahel estiment que cela a réduit l'accès de Washington aux acteurs clés et à l'information.

"Les États-Unis se trouvent dans une situation difficile et n'ont pas le choix", soutient Michael Shurkin, membre du Conseil atlantique et directeur des programmes mondiaux de 14 North Strategies. "Soit ils s'en tiennent à une position de principe et poussent à la démocratie tout en s'aliénant la junte et en risquant de la pousser dans les bras de la Russie, soit ils abandonnent le principe et travaillent avec la junte dans l'espoir de sauver une relation de travail productive", a-t-il ajouté.

Alors que les pays de la région et les pays occidentaux s'interrogent sur la manière de réagir, de nombreux Nigériens sont convaincus qu'ils seront bientôt envahis. Les détails de la force de volontaires du Niger sont encore vagues, mais des initiatives similaires dans les pays voisins ont donné des résultats mitigés.

Au Burkina Faso, les combattants volontaires recrutés pour aider l'armée à lutter contre l'insurrection djihadiste ont été accusés par des groupes de défense des droits et des habitants de commettre des atrocités à l'encontre des civils.

Amsarou Bako, l'un des responsables du groupe organisant les volontaires nigériens, affirme que la situation du Niger est différente. "Les (volontaires au Burkina Faso) se battent contre les Burkinabés qui ont pris les armes contre leurs propres frères ... La différence avec nous, c'est que notre peuple se battra contre une intrusion".