Ethiopie : les députés approuvent l'État d'urgence en Amhara

La Chambre des représentants du peuple éthiopien vote en faveur de l'état d'urgence déclaré par le gouvernement fédéral face à la violence dans la région d'Amhara.

Des affrontements entre des membres de l'armée éthiopienne et une milice locale connue sous le nom de Fano ont éclaté au début du mois dans les villes et villages d'Amhara après des mois de tensions.

"Le militantisme illégal au sein du gouvernement régional national d'Amhara cause des dommages humanitaires et matériels, le meurtre et la souffrance de citoyens innocents.

il a causé une menace pour la sécurité des résidents de la région. Les problèmes de paix et de sécurité connexes ébranlent l'ordre constitutionel, présentent un danger pour la souveraineté du pays et la paix et la sécurité publiques. Par conséquent, pour maitriser la situation, déclarer l'état d'urgence est devenu nécessaire." a declaré Tesfaye Beljige, le représentant du gouvernement devant les députés.

Escalade de la violence

Une frappe aérienne a tué au moins 26 personnes dans la région assiégée d'Amhara en Éthiopie, ont déclaré lundi à l'AFP un responsable de l'hôpital et un habitant, alors que des affrontements meurtriers secouent la région.

La grève à Finote Selam dimanche était la plus grave depuis que des affrontements entre des membres de l'armée éthiopienne et une milice locale connue sous le nom de Fano ont éclaté dans les villes et villages d'Amhara après des mois de tensions.

Le responsable de l'hôpital a déclaré avoir entendu l'explosion alors qu'il était de service vers 07h00 GMT.

Un marché avait lieu dans la ville, a-t-il ajouté, et toutes les victimes qui sont arrivées à l'hôpital "portaient soit des vêtements civils décontractés, soit des vêtements traditionnels du dimanche".

"Les victimes vont d'un enfant de 13 ans à des personnes âgées", a-t-il déclaré. "Je n'ai pas eu la chance de voir ce qui a causé l'explosion... mais les habitants ont dit qu'il s'agissait d'une frappe de drone".

"Vingt-deux corps ont été transportés à l'hôpital, tandis que quatre autres grièvement blessés sont décédés peu après leur arrivée".

"Nous avons jusqu'à présent reçu 55 patients blessés, dont plus de 40 gravement blessés", a-t-il déclaré, s'exprimant sous couvert d'anonymat pour des raisons de sécurité.

Un habitant arrivé peu après la grève a déclaré à l'AFP qu'il avait "contribué à l'inhumation des corps de 30 victimes".

Il a dit avoir vu "un véhicule de fret de taille moyenne avait été complètement détruit lors d'une frappe aérienne avec des cadavres éparpillés autour du véhicule".

"J'ai entendu le bruit d'un avion avant l'attaque", qui a eu lieu au centre de la ville près d'un hôtel, a-t-il dit.

Les deux sources ont déclaré qu'au moment de la frappe, la ville était sous le contrôle de Fano, tandis que le résident a déclaré que l'armée éthiopienne était arrivée lundi.

Victimes civiles

Le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed a imposé un état d'urgence de six mois dans tout l'Amhara le 4 août et plusieurs villes restent sous couvre-feu, bien que la violence ait diminué vers la fin de la semaine dernière.

Les troubles ont ravivé les craintes quant à la stabilité du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, sept mois après qu'un accord de paix a mis fin à un conflit brutal de deux ans dans la région voisine du Tigré.

L'organisme éthiopien de surveillance des droits a exprimé lundi sa "grave préoccupation" face aux violents combats à Amhara ce mois-ci et a condamné une vague d'arrestations d'Amharas.

La Commission éthiopienne des droits de l'homme, une organisation indépendante affiliée à l'État, a déclaré que les combats à Amhara impliquaient l'utilisation d'artillerie lourde "entraînant des morts et des blessés parmi les civils".

Aucun chiffre n'a été publié par les autorités, mais les médecins de deux des villes touchées ont déclaré à l'AFP la semaine dernière qu'il y avait eu des dizaines de morts et de blessés parmi les civils.

L'EHRC a déclaré avoir reçu des informations crédibles faisant état de frappes tuant de nombreux civils dans trois villes, dont Finote Selam.

Après plusieurs jours d'affrontements meurtriers, l'armée a réoccupé les principales villes d'Amhara.

L'EHRC a déclaré que si de violents combats avaient diminué dans les principales zones urbaines depuis le 9 août, "ils se poursuivent dans d'autres parties de la région et restent une préoccupation majeure jusqu'à ce qu'une solution durable soit en place".