Afrique du Sud : les BRICS se penchent sur la sécurité mondiale

À un mois du sommet des Brics, diplomates et conseillers sécuritaires discutent sécurité, gouvernance mondiale et conflit russo-ukrainien à Johannesburg.

Cette rencontre est censée préparer le sommet prévu du 22 au 24 août prochain en Afrique du Sud a rappelé Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères : Nos cinq pays viennent de loin et se rassemblent ici, pour suivre les orientations stratégiques des cinq leaders et discuter des grandes questions liées à notre sécurité nationale et à la sécurité internationale. Nous sommes ici pour échanger nos points de vue, rechercher un consensus, discuter des solutions et préparer politiquement le sommet des BRICS le mois prochain. Donc, notre réunion est très importante et nécessaire. Nous devons garder à l'esprit le chemin historique parcouru par les BRICS."

Outre les pays des BRICS, des délégués représentant 45 pays participeront également à ces rencontres du mois prochain au cours desquelles les questions liées au terrorisme ou à la cybersécurité la sécurité des armes nucléaires, l'alimentation et l'énergie seront abordées. Les préoccupations sécuritaires des pays africains et la gouvernance multilatérale mondiale seront également discutées en préparation du sommet.