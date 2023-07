ONU : la "Journée Nelson Mandela" célébrée dans le monde

A l'appel Les Nations Unies le monde célèbre le 18 juillet la journée Nelson Mandela en l'honneur du militant anti-apartheid sud-africain.

La journée a été observée pour la première fois le 18 juillet 2010, jour du 92e anniversaire du leader.

Nelson Mandela était un grand homme d'État, un ardent défenseur de l'égalité et le père fondateur de la paix en Afrique du Sud.

Mandela a consacré sa vie au service de l'humanité, en tant qu'avocat des droits de l'homme, prisonnier d'opinion, militant pour la paix et premier président noir démocratiquement élu d'une Afrique du Sud libre.

Les Nations Unies espèrent que ce moment sera l'occasion pour chacun de renouer avec les valeurs qui ont inspiré Nelson Mandela. à savoir une Détermination absolue. Un engagement profond pour la justice, les droits humains et les libertés fondamentales et une quête incessante du dialogue et de la solidarité au-delà des différences.