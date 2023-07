Niger : la ville d'Agadez souffre des vagues de chaleur

Agadez suffoque. La plus importante ville du nord du Niger est en proie aux températures extrêmes. Le thermomètre affichant jusqu’à 47°C ces derniers jours.

Cette chaleur torride a un impact sur les hommes. Les personnes âgées et les enfants en payent notamment le prix fort.

"En réalité, la chaleur que je ressens est très forte. J'implore Dieu de nous protéger. La chaleur de cette année a fait souffrir tous les habitants d'Agadez. En plus de la chaleur, il y a beaucoup de coupures d'électricité. La chaleur de cette année est terrible", explique Abdou Harouna, chauffeur de moto-taxi.

Le bétail n’est pas épargné par cette vague de chaleur. Déshydratation et stress thermique entraînent une baisse de l’état de santé général des animaux ainsi que de leur productivité.

"Nous n’arrivons pas expliquer cette chaleur, elle est insupportable pour les hommes et aux animaux. Nous sommes obligés de vendre nos vaches à cause de la chaleur, le bétail ne peut pas se tenir debout. Le bétail tombe malade à cause de la chaleur.’’, raconte Djibo Hama, éleveur.

La biodiversité dans son ensemble fait les frais de cette chaleur. Les autorités nigériennes peinent à interpréter le phénomène.

"Dans la région d'Agadez, qui est une zone désertique, l'élévation de la température est exceptionnelle, atteignant souvent 45°C. C'est insupportable pour la biodiversité de la région. C'est insupportable pour la biodiversité en général, pour les plantes et les animaux.", explique Lieutenant-colonel Abdoul Aziz Yacouba, directeur régional adjoint de l'environnement.

La température moyenne de la Terre a atteint jeudi un nouveau record officieux, le troisième au cours d'une semaine qui a déjà été considérée la plus chaude depuis 120 000 ans.