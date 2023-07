Afrique du Sud : le danger des latrines dans les écoles

Dans toute l'Afrique du Sud rurale, les écoles sont équipées de latrines à fosse dangereuses.

Ces toilettes rudimentaires sont dotées d’une dalle de béton posée sur le sol et d’une fosse d’au moins trois mètres de profondeur.

Héritage de l’époque de l’apartheid, elles auraient dû être remplacées. Les dates limites pour leur remplacement ont été dépassées et elle laissent les jeunes enfants exposés à un risque de chute et de noyade.

"Il ne sait plus rien, même quand on lui demande son âge, il ne sait pas, il dit 8 ans ou avant il savait quel âge il avait à chaque fois. Depuis cet incident, il ne va plus bien, il ne sait plus. Mentalement, il ne va pas bien. Je ressens de la douleur parce que mon enfant ne sera jamais capable de faire quoi que ce soit. L'avenir de mon enfant s'est arrêté le 3 à l'école primaire de Tlhotlheletsang, et ils veulent dire que je mens. ", a déclaré Refilwe Diloane, Mère.

Les différents gouvernements qui se sont succédé depuis le président Nelson Mandela ont promis d’éradiquer ce fléau qui selon les militants d’Amnesty International symbolise l’inégalité et l’ineptie du gouvernement de l’apartheid.

Plus de 3 300 des 23 000 écoles publiques d'Afrique du Sud utilisent encore des latrines à fosse, selon les chiffres du gouvernement publiés en mars.

_"Mon fils a douze ans. Il est allé à la même école qu'Oratile. Et en tant que parent, l'incident qui est arrivé à Oratile, qu'il soit tombé dans les toilettes à fosse, m'a beaucoup touchée,_vous tournez l'histoire, vous la mettez de votre côté, en pensant qu'Oratile est votre enfant, vous allez être malheureux tous les jours, vous n'allez pas vraiment faire face à ça. ", a expliquéLebogang Lebethe, mère de Neigbour of Oratile.

Bien qu'il n'existe pas de données fiables sur les noyades d'enfants dans les latrines à fosse, des articles de presse soulignent le danger quotidien.

En mars, une fillette de quatre ans a été retrouvée morte dans les toilettes à fosse d'une école de la province du Cap-Oriental.

Un mois plus tard, une fillette de 20 mois est morte dans des toilettes à fosse dans l'arrière-cour d'un parent, dans la province centrale de l'État libre.

Le gouvernement a dû faire face à des actions en justice de la part des familles touchées ainsi que des groupes de défense des droits et de l'opposition pour l'obliger à agir.

" Le fait que le gouvernement ait dû être traîné devant les tribunaux pour régler la question des toilettes à fosse montre que le gouvernement ne respecte pas ses obligations en matière de protection des droits de l'homme, à tel point qu'il doit être traîné devant les tribunaux pour régler ce problème particulier. ", a ditSibusiso Khasa, chargé de campagne à Amnesty International Afrique du Sud.

En 2018, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le gouvernement de M. Ramaphosa a déclaré qu'un demi-million de dollars serait nécessaire pour éradiquer les latrines ouvertes dans les écoles.

La ministre de l'Éducation, Angie Motshekga, a ensuite fixé une nouvelle échéance pour mars de cette année, qui a été repoussée à 2025.