Tennis : la Tunisienne Ons Jabeur à 100 % pour Wimbledon

La 136e édition du troisième Grand Chelem de la saison commence ce lundi 3 juillet. Ons Jabeur est dans les starting-blocks. L'année dernière, la Tunisienne était passée un set de remporter Wimbledon. Cette fois-ci, elle veut le titre et elle s'en donne les moyens.

"Je me suis toujours préparée au maximum pour être prête à 100 %. Les premiers tours sont très difficiles, alors je prends un jour à la fois. J'ai eu de bons entraînements et de bonnes frappes, et j'espère que ce niveau se maintiendra pendant les matchs", dit-elle

Je me suis frayé un chemin jusqu'au prochain tour 🔥 Et bonjour 🇬🇧, ça fait du bien d'être de retour.

Passée la déception de sa défaite en quart de finale à Roland-Garros, à 28 ans, Ons Jabeur va tout donner sur gazon et tenter une nouvelle fois de devenir la première joueuse africaine à remporter un titre du Grand Chelem en simple. Pour elle, mais aussi, car elle sait que son parcours inspire nombre de jeunes joueurs et joueuses de son pays et de son continent.

"Je crois que nous avons beaucoup de joueurs talentueux. Il est dommage de ne pas les voir ici dans les tournois du Grand Chelem, à Wimbledon. Je sais qu'ils en rêvent, alors j'espère pouvoir partager davantage mes connaissances et leur donner quelques conseils s'ils veulent devenir des joueurs de tennis professionnels. J'ai un peu d'expérience et cela peut peut-être les aider. Je crois que rien ne vient facilement. Dans la beauté des choses qui arrivent, il y a un peu de lutte, et je crois qu'on l'apprécie alors davantage", ajoute Ons Jabeur.

Le 4 juillet, la Tunisienne affrontera la Polonaise Magdalena Frech au premier tour. Le tournoi de Wimbledon dure jusqu'au 16 juillet.