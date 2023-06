Expulsion de migrants : le Rwanda déçu de la Cour d'appel britannique

Le gouvernement rwandais a exprimé sa déception, vendredi, à l'égard de la décision de la Cour d'appel britannique qui a jugé que le plan du gouvernement britannique de relocaliser les demandeurs d'asile au Rwanda était illégal, alléguant que "le Rwanda n'est pas un pays sûr pour les migrants".

Alain Mukuralinda, porte-parole du gouvernement rwandais a présenté un certain nombre de faits qui montreraient selon lui, que le Rwanda est l'un des endroits les plus sûrs pour les migrants et les réfugiés.

"De toutes façons, nous on est sûrs et certains que le pays est sécurisé, on va examiner toute la copie du jugement en détail, et voir sur quoi se sont basé les juges pour arriver à cette conclusion. Et on est sûr de prouver le contraire,"

Dans le cadre d’un essai de cinq ans certains demandeurs d'asile seraient envoyés au Rwanda avec un billet aller simple, afin d'y demander l'asile.

Jusqu'à présent, le Royaume-Uni a versé au gouvernement rwandais 140 millions de livres sterling pour ce programme, mais il n'a pas fourni de coût global.

"Ce n’est pas parce qu’il y a eu des décisions judiciaires qui ont mis un arrêt à la mise en application de l’accord que l’argent n’a pas été utilisé. L’argent continuera à être utilisé jusqu’ à ce que le premier migrant soit au Rwanda. Il faut que donc que le Rwanda soit prêt à les accueillir. Aujourd’hui, même si demain on nous envoyait 100 ou 200 ou 300 migrants, on est prêt à les accueillir," a ajouté Alain Mukuralinda.

Cette politique d'immigration annoncé en avril 2022 par le gouvernement britannique a pour but d’endiguer l’immigration clandestine au Royaume-Uni qui représenterait un coût non-négligeable au-delà des problèmes de sécurités.

Toutefois, une étude d'impact économique préparée pour ce projet de loi a estimé que le renvoi de chaque personne vers un pays tiers, tel que le Rwanda, coûterait 63 000 livres sterling de plus que son maintien au Royaume-Uni.