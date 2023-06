Afrique du Sud : un fonds d'hydrogène vert avec le Danemark et les Pays-Bas

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et les gouvernements des Pays-Bas et du Danemark ont lancé un fonds d'hydrogène vert d'un milliard de dollars pour aider à lancer une industrie dans la lutte contre le changement climatique.

Le plan de transition énergétique de l'Afrique du Sud visant à mettre en place un pôle d'exportation d'hydrogène vert vise à utiliser des énergies renouvelables sans produire d'émissions de gaz à effet de serre.

Lors d'un forum d'affaires organisé à l'hôtel Capital de Pretoria, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré que l'Afrique du Sud avait ce qu'il fallait pour mener la lutte contre le changement climatique.

«Avec ses énormes ressources renouvelables, l'Afrique du Sud est particulièrement bien placée pour devenir un acteur clé sur le marché mondial de l'hydrogène, et les Pays-Bas sont également bien placés pour devenir un partenaire stratégique. D'abord en tant que partenaire du développement local dans les domaines des énergies renouvelables, de l'hydrogène et des infrastructures, et aussi en tant que plaque tournante pour les importations d'hydrogène », a-t-il déclaré.

Ces sentiments ont été repris par son homologue danoise Mette Frederiksen.

« Le Danemark est, bien sûr, très fier d'être un partenaire dans la transition énergétique juste de l'Afrique du Sud. Nous contribuerons avec environ 3,2 milliards de rands pour améliorer l'approvisionnement en énergie verte et renforcer les compétences, l'emploi et le développement local. Et en tant que Premier ministre au Danemark, en même temps, je suis social-démocrate et je voudrais vraiment souligner l'importance de la croissance, de la lutte contre le changement climatique et du développement. Cela doit aller de pair », a-t-elle ajouté.

Le président Ramaphosa a salué les efforts de ses collègues chefs d'État, affirmant que leurs investissements dans les énergies renouvelables seraient bénéfiques pour les trois pays.

« Les engagements qui ont eu lieu au cours de cette visite sont très importants pour nos trois pays. Ils donnent un aperçu de ce que l'Afrique du Sud a à offrir et permettent des échanges directs sur la meilleure façon de collaborer sur les nombreuses opportunités disponibles.

Ramaphosa a également profité de l'occasion pour parler de ses récents voyages en Russie et en Ukraine, affirmant qu'il était important que la guerre se termine.

« Nous avons tous convenu qu'il était important que cette guerre prenne fin. Et mieux encore, s'il est négocié jusqu'à sa fin, car toutes les guerres doivent prendre fin.

L'Afrique du Sud veut produire de l'hydrogène pour l'aviation, l'acier vert, les transports, etc., ainsi que pour l'exportation vers l'Union européenne.