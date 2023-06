Tunisie : la France et l'Allemagne discutent d'immigration illégale

Les ministres de l'intérieur français et allemand, Gérald Darmanin et Nancy Faeser, sont à Tunis pour discuter de l’immigration.

Accueillis dans la capitale par leur homologue tunisien Kamel Feki, les ministres des trois pays touchés par la crise migratoire aborderont notamment des questions liées au renforcement de leur coopération en matière de sécurité.

Il s’agira entre autres d’améliorer la communication en termes de partage d’informations ainsi qu’entre les services de renseignements a déclaré le ministre des Affaires étrangères françaises Gérald Darmanin.

Autre sujet de réflexion de cette rencontre, la lutte contre l’immigration illégale à laquelle la France, souhaite pouvoir apporter une réponse européenne et non plus uniquement nationale.

Si la France prêche pour une lutte contre les réseaux de passeurs, l’Allemagne en accord avec ce point prône également la promotion des voies de migration légales notamment via la formation, le travail dans l’Union européenne ainsi que le renforcement des sauvetages en mer.

Depuis le début de l’année 2023, les départs de migrants depuis les côtes tunisiennes ont fortement augmenté.

La semaine dernière, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s’est rendue dans la capitale tunisienne et a annoncé que la Tunisie percevrait 100 millions d’euros d’aide pour le contrôle des frontières, la recherche et le sauvetage.

Ce financement intervient dans le cadre d’un plan plus large dont l’investissement pourrait s’élever jusqu’à 900 millions d’euros.