Vivatech 2023 : l’Afrique au cœur de la révolution numérique

Pour la 7e année consécutive le plus grand salon de la tech à Paris à ouvert ses portes.

Du 14 au 17 juin, plus de 2500 exposants viennent faire la démonstration des dernières innovations qui façonneront le monde de demain. Vivatech, un rdv devenu incontournable pour les nombreuses startups africaines ayant fait le déplacement. D'où le besoin de créer des synergies explique Amadou Coulibaly, ministre ivoirien de la Communication et de l'Économie numérique.

"Nous avons des réalités socioculturelles qui sont différentes de celles des autres continents. Nous pensons que les pays africains se ressemblent d’une certaine façon et l’un des objectifs de la transformation numérique c’est de faciliter la vie des populations. De ce point de vue la Côte d’Ivoire a initié un salon, le SACEN, le Salon Africain des startups et de l’économie numérique. Nous en sommes à notre deuxième édition c’est un salon qui est en train de grandir nous espérons qu’il puisse devenir le Vivatech du continent africain" ! a souligné Amadou Coulibaly, ministre ivoirien de la Communication et de l'Économie numérique.

Une première cette année, un pavillon entièrement dédié au futur du sport. Un futur qui s’écrira en Afrique et plus particulièrement au Sénégal, pays hôte des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026.

Point d’orgue de cette journée, l’intervention très attendue du philanthrope et afro-capitaliste nigérian Tony Elumelu, venu vanter les mérites de l’entrepreneuriat africain.

"_Pour réussir, il faut adopter la technologie. Vous devez adopter la technologie pour survivre. Si vous n'adoptez pas la technologie, votre entreprise est vouée à l'échec. Or, en tant qu'entrepreneurs, nous devrions construire des entreprises pour durer._Certains d'entre nous en sont là aujourd'hui parce qu'ils ont construit leur entreprise pour qu'elle dure, et même pour qu'elle dure plus longtemps que nous. Nous pouvons donc faire beaucoup de choses. La technologie est un catalyseur. Nous voyons maintenant dans la vie réelle que c'est la voie à suivre. Et je pense que des plateformes comme Vivatech sont très importantes. Mais ce que je dis aussi, c'est qu'il ne faut pas que la technologie soit au service du bien, il faut qu'elle soit au service de tous" a-t-il expliqué.

Une édition 2023 qui a fait la part belle à l’intelligence artificielle, un secteur qui suscite de plus en plus d’engouement en Afrique, continent résolument au cœur de la révolution numérique