Feux au Canada : des centaines de pompiers sud-africains à la rescousse

Sous un soleil de plomb, 200 pompiers Sud-Africains amorcent un ultime entraînement: ils font partie du prochain contingent qui part mercredi en renfort au Canada, ravagé par des incendies de forêt sans précédent.

Au Canada, plus de 4,6 millions d'hectares boisés ont déjà été dévorés par les flammes et des dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées. Après une accalmie, les feux qui touchent plusieurs provinces ont redoublé d'intensité au cours du weekend.

Un groupe de 200 pompiers sud-africains est déjà en renfort depuis la semaine dernière dans l'Alberta (ouest). Une vidéo de leur arrivée à l'aéroport, qui les montre entonnant vigoureusement un chant à l'unisson, est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Les 200 renforts supplémentaires les rejoindront dans la même province. Ce soutien s'inscrit dans le cadre d'un accord d'entraide entre les deux gouvernements en cas d'incendies de veld (steppe herbeuse en Afrique du Sud) ou de forêt.

A la veille du départ, à Mbombela (nord-est), le groupe de pompiers sud-africains en uniforme bleu et jaune entonne un chant pour encourager deux collègues qui entament l'escalade d'un mur de combat. D'autres s'entraînent à enrouler rapidement la lance à incendie ou courent chargés de sacs de vingt kilos remplis d'équipement.

Les chants "motivent" et "renforcent le moral des troupes", explique à l'AFP Komane Sewetsi, 35 ans, chef d'équipe. Pompier depuis dix ans, il raconte la fierté du métier mais aussi la chance d'avoir trouvé un emploi dans un pays rongé par un chômage endémique.

Ces contingents sud-africains sont issus d'un programme mis sur pied par le ministère de l'Environnement dans les zones à fort risque d'incendie, baptisé "Working on Fire", qui recrute et forme de jeunes chômeurs de 18 à 35 ans. Il compte plus de 5.300 recrues dont plus de 33% de femmes.

"Go Mbokodo!" (femme forte, en langue zouloue) hurle un pompier à l'entraînement, pour encourager sa collègue qui déploie avec énergie un tuyau à travers les buissons.

Ce déploiement au Canada est "important", se félicite Peter Van De Merwe, responsable du programme. Il donnera "une bonne visibilité à nos pompiers, qui sont les jeunes de notre pays, et à l'Afrique du Sud".

La Canada a aussi accueilli des renforts venant notamment de France, d'Espagne, d'Australie et des Etats-Unis.